Incendio en las redes por el gesto de Munuera Montero en el Albacete - Barça: "¿Pero qué hace?"

El Carlos Belmonte vivió un final de partido de esos que alimentan debates durante días y que convierten un partido en gasolina infinita para las redes sociales. El Albacete-Barça de cuartos de final de la Copa del Rey terminó con clasificación azulgrana, pero también con una imagen que se ha hecho viral en cuestión de horas: el gesto de Munuera Montero, árbitro principal del choque, justo en la acción que pudo cambiarlo todo.

Corría el minuto 91, ya en pleno descuento con el Barça ganando por la mínima por 1-2. El Albacete había recortado distancias cuatro minutos antes, poniendo salsa a un final de partido que parecía sentenciado para los culés. Los manchegos, volcados en ataque, encontraron facilidades ante la falta de contundencia culé y ahí llegó la acción que ha desatado la polémica.

Fran Gámez intentó una vaselina que superó a Joan Garcia y parecía destinada a llevar el partido a la prórroga. Pero apareció Gerard Martín, con una acción salvadora bajo palos, para sacar el balón sobre la misma línea de gol con la cabeza. Un despeje milagroso, de los que deciden eliminatorias. Y, justo en ese instante, las cámaras captaron al árbitro principal levantando los brazos en un gesto que muchos usuarios han interpretado como de resignación.

La secuencia ha incendiado las redes. Decenas de vídeos, capturas y comentarios han puesto el foco en Munuera Montero y en ese amago de brazos alzados que, para muchos, parecía anticipar el gol del empate antes de que Gerard Martín lo evitara de forma agónica. No es habitual ver a un colegiado reaccionar de manera tan visible en una acción decisiva, y eso ha alimentado aún más la polémica digital.

La jugada cerraba una auténtica montaña rusa emocional para el propio Gerard Martín. Minutos antes, el VAR había anulado el 1-3 del Barça, obra de Ferran Torres, por un fuera de juego milimétrico del ‘Tiburón’ tras un pase precisamente del ayer lateral zurdo del Barça. De posible asistente de la sentencia a salvador bajo palos en cuestión de segundos.