El incendiario comentario de Matías Prats por el futuro de Ferran Torres: "No lo valoran"

Ferran Torres es uno de los nombres propios del verano. El futbolista del FC Barcelona fue el autor del gol que dio la segunda estrella del mundo a la selección española, liderada por Luis de la Fuente. El atacante valenciano está atravesando por uno de sus mejores momentos, pero su futuro parece cada vez más lejos del conjunto azulgrana y ya ha sonado para varios equipos, como el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid y hasta el Real Madrid, tal y como informó 'L'Equipe'.

El delantero del Barça es consciente de que en el equipo culé podría tener más opciones de jugar, sobre todo tras la baja de Robert Lewandowski. Sin embargo, el atacante de Foios no se siente valorado dentro del club y prefiere cambiar de aires. Además, cabe recordar que tiene contrato en vigor hasta 2027 y el Barça aún no ha hecho ningún movimiento para renovarle.

El futuro de Ferran Torres está dando mucho de qué hablar y una de las personas que quiso compartir su opinión al respecto fue Matías Prats, presentador de televisión de Cuatro.

En primer lugar, empezó diciendo que "el 'Tiburón' se lo ha ganado, el héroe del Mundial se ha ganado ser el '9' titular del Barça".

Los principales motivos que dio fue por "sus goles" y por "su rendimiento". No obstante, el conjunto azulgrana tiene otros planes: "Resulta que en el Barça no lo valoran suficiente, pues nunca ha sido indiscutible para Hansi Flick, a pesar de meter 21 goles a la sombra de Lewandowski".

"Termina contrato a finales de año y no le han llamado ni siquiera para ofrecerle la renovación. Es más, han fichado a dos jugadores de ataque y sueñan con traer a Julián Álvarez. ¿Qué más tiene que hacer para ser titular en el Barça?", señaló en Mediaset.

Por último, el presentador de televisión quiso dejar claro que "si no hacen algo ya, Ferran Torres se irá al Paris Saint-Germain o al Atlético de Madrid y entonces el Barça se arrepentirá".

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Actualmente, el delantero de Foios está disfrutando de sus vacaciones en Ibiza junto a Marcos Llorente. No será hasta dentro de unos días cuando decida qué hacer con su futuro.