Las incendiarias palabras de Cucurella que han enfadado al barcelonismo

Marc Cucurella ya habla como un jugador más del Real Madrid. El lateral concedió una entrevista a Juanfe Sanz en 'El Chiringuito,' donde explicó cómo se produjo su llegada al conjunto blanco y dejó varias declaraciones que no han tardado en generar polémica, sobre todo entre los aficionados del Barcelona.

El internacional español reconoció que la decisión de vestir la camiseta del Real Madrid fue muy sencilla: "Todo fue muy rápido y fue muy fácil de decidir. Viene un equipo como el Real Madrid con toda la historia que tiene y como jugador es un privilegio tener una oportunidad así".

Cucurella también desveló cómo fue su primera conversación con José Mourinho, una llamada que terminó siendo decisiva para aceptar la propuesta madridista: "Mourinho me escribió primero y me dijo que me llamaría. Me comentó lo que quería de mí y que estuviese convencido de unirme a ellos. Lo noté muy cercano y trabajando con él puedo aprender mucho. Es un gran orgullo".

Preguntado por los objetivos que se marca en esta nueva etapa, el lateral fue muy claro: "Mi sueño con el Real Madrid es ganar la Champions. Es lo que más ilusión me hace".

Cucurella, nuevo lateral del Real Madrid / Instagram

Más allá de su fichaje, el defensa participó en unas preguntas rápidas. Entre otras cosas, aseguró que elegiría a Grimaldo para sobrevivir con él en una isla desierta, confesó que lo que más le desespera en WhatsApp es recibir un audio de seis minutos y sorprendió al revelar que la compra más absurda que ha hecho gracias al fútbol fue "un cinturón de la WWE".

Cucurella también habló de sus referentes y no escondió la admiración "futbolística" que siente por Ronaldinho. Además, aseguró que si pudiera compartir una cena con cualquier persona, elegiría a Rafa Nadal.

La entrevista terminó con una de las preguntas más comprometidas, ya que Juanfe le pidió escoger entre despertarse completamente calvo o hacerlo con un escudo del Barça tatuado en el pecho. El lateral no dudó en su respuesta y eligió "amanecer sin pelo".

Noticias relacionadas

Esas palabras han incendiado a muchos aficionados barcelonistas, que no han tardado en dejar comentarios como: "¿Pero no era culé?", "Ya se le ha subido a la cabeza por fichar por el Real Madrid", o "Pero si hace nada decía que prefería quedarse calvo que ir al Madrid".