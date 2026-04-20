La incendiaria propuesta de Jota Jordi: "A lo mejor el Barça molesta"

El FC Barcelona volvió a quedarse a las puertas de las semifinales de la Champions League tras caer eliminado en cuartos ante el Atlético de Madrid. Tras el batacazo europeo, el conjunto culé está obligado a cambiar el chip y centrarse en LaLiga, una competición que tiene muy encarrilada pero que aún debe cerrar para evitar sorpresas en el tramo final de la temporada.

Sobre este tema hablaron Jota Jordi, Toni Freixa y Joan Gaspart en el programa 'Sólo para culés TV'. El primero planteó si la UEFA lleva mucho tiempo teniendo manía al Barça y si le seguirá perjudicando, a lo que el abogado respondió: "En mi opinión, sí. La complicidad que hay entre el señor Čeferin y el presidente del Real Madrid, desde que ha abandonado el proyecto fallido y fracasado de la Superliga, pues es más que evidente. El señor Čeferin estuvo en el palco del Bernabéu el otro día, es que ya ni se esconden".

Sin embargo, el expresidente azulgrana lo negó tajantemente: "Es un no rotundo. Y aunque tuvieras razón, que no la tienes, no juguemos. Si tú ya partes de la base que la UEFA dirige el cotarro y da instrucciones, entonces no hace falta jugar".

Tras esto, Jota Jordi aseguró que la gran pregunta que debería ponerse sobre la mesa en la asamblea de socios es si merece la pena jugar la Champions League: "Creo que sí. Y nos sorprendía la cantidad de culés que dirían 'pues mientras esté esta gente mandando, no tenemos que competir aquí. Porque ya está bien que juegan con la ilusión de tantísima gente'".

El tertuliano recordó que la UEFA es una entidad privada que organiza la competición y gestiona los ingresos: "Nos hacen jugar la competición que ellos quieren, nos cambian la competición, tienen presupuesto y reparte dinero. Y a lo mejor el Barça molesta".

Toni Freixa quiso matizar que se refieren a la estructura actual del organismo y que no hablan de "evidencias", ya que no hay, sino, que se basan en "indicios": "Cuando todos los grises van al mismo lado, cuando se repiten el partido de ida y se repiten el partido de vuelta, dices, 'hombre, aquí algo está pasando'".

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Por último, Jota Jordi preguntó qué harían para mostrar el enfado del club a la UEFA, algo en lo que coincidieron: "Enseñarles por qué estamos enfadados", declaró el expresidente catalán.