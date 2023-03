Iñaki Williams: "Tengo la camiseta de Ter Stegen enmarcada"

El delantero del Athletic confesó su admiración hacia el portero del Barça en declaraciones al 'Tu diràs' de Rac-1 Calificó de "chorrada" que se cuestione el estilo de Xavi y espera que Iñigo Martínez continúe en San Mamés

Iñaki Williams, delantero del Athletic, pasó por los micrófonos del programa 'Tu diràs' de RAC-1' donde habló del duelo que enfrentará este domingo a su equipo frente al FC Barcelona en San Mamés. El jugador reveló la admiración que siente por Marc-André Ter Stegen, hasta el punto que tiene su camiseta "enmarcada" en su casa.

Williams tiene en muy alta consideración al alemán, pese a que se le da muy bien y recordó que "le he marcada seis goles y ojalá pueda ser otra vez el verdugo para sumar tres puntos que nos enganche en la pelea por Europa".

Acto seguido, el mayor de los Williams reveló que "cuando jugamos la Supercopa que ganamos, al final del partido le pedí la camiseta, con todo el respeto, la quería tener y está enmarcada".

Iñigo Martínez

De su compañero Iñigo Martínez y el interés del Barça, el jugador apuntó que "sabemos lo mismo que la prensa y no voy a descubrir América si digo que es muy importante para nosotros. Es uno de los mejores centrales de España, internacional y grandísimo defensa. Ojalá se pueda quedar. Encaja a la perfección con nuestra defensa. Y si el Barça se lo lleva, entendería que aciertan con su fichaje".

De todos modos, Iñaki matizó que "me encaja más en el Atheltic. Para nosotros es la hostia, es defensa, defensa, con muy buena salida de balón. Titular en la selección. Ha dejado su jerarquía, Ojalá pueda acabar en el Athletic su carrera y no en Barcelona".

Iñaki Williams es un ídolo en San Mamés | Europa Press

El partido del domingo llega marcado por los comentarios sobre el supuesto estilo defensivo de Xavi Hernández, algo que el ariete calificó de "chorrada" y defendió al egarense: "Xavi hace bien las cosas. La afición del Barça había perdido la ilusión y con esfuerzo y trabajo, la ha recobrado. En Liga están que se salen, es difícil que encajen y conceden muy poco. El trabajo es bueno"

La baja de Araujo

Respecto a la baja de Araujo, se sintió aliviado. "He tenido la mala suerte de que me marcara (sonríe). Está a un nivel increíble, es uno de los mejores centrales del mundo. Lo ha demostrado cubriendo a Vinicius, uno de los mejores regateadores del mundo, lo ha secado. El Barça puede notar su baja en San Mamés, pero tiene defensas con experiencia, poso, jerarquía y lo pondrán difícil"

La afición del Athletic lanzará billetes al campo como protesta por el 'caso Negreira', pero Iñaki no quiso entrar en esta cuestión: "Lo que haga la afición es lícito, no soy quién para decir lo que deben hacer. Me mantengo al margen, hay que disfrutar de un partido bonito y chulo".

Dónde se mostró radical fue en los comportamientos racistas en los estadios. Iñaki lo sufrió ante el Espanyol y el aficionado en cuestión deberá acudir a juicio con una petición del fiscal de dos años de cárcel. El futbolista afirmó que "es una lástima llegar a este punto, pero cosas así deben tener castigo".

En referencia a Vinicius también indicó que "quién insulta a un jugador no tiene justificación. Al campo se va a disfrutar, animar a los jugadores que lo que necesitan. Deben haber sanciones ejemplares".