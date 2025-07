Iñaki Peña, el 'único' portero del Barça

Ter Stegen ha decidido que se queda y que se opera de las molestias en la espalda; Joan Garcia y Szczesny son los porteros escogidos para la temporada 2024/25 y muy posiblemente serán los que tengan minutos en el estreno frente al Vissel Kobe, Diego Kochen; a sus 19 años, es una promesa que refuerza la expedición en la gira por Japón y Corea del Sur... ¿y qué pasa con Iñaki Peña? Pues que en estos momentos es el único inscrito en LaLiga como portero de la primera plantilla del FC Barcelona.

El alicantino, aunque no estaba previsto, ha viajado a Asia pendiente de resolver su futuro, consciente de que está llamado a jugar en otro club pero entrenando con la máxima profesionalidad como si su destino fuera seguir defendiendo el escudo que ha lucido en su pecho desde 2013. Y de hecho, si en estos momentos el Barça tuviera que disputar un partido oficial, él y Kochen serían las opciones de las que dispondría Hansi Flick. El estreno en LaLiga serà el 16 de agosto en Son Moix frente al Real Mallorca.

Pendientes del 'O.K.' de LaLiga

Por supuesto, es una situación provisional y para entonces debe estar solucionado. Todo indica que el Barça, una vez que LaLiga dé el visto bueno a su auditoría y le devuelva a la regla del 1:1, podrá inscribir a Garcia y Szczesny.

Pero el enroque de Ter Stegen, negándose a negociar su salida y forzando la situación al pasar de nuevo por el quirófano, ha hecho que la presencia de Iñaki en la plantilla sea por ahora no solo importante, sino necesaria, pese a que se mantiene la idea de que deje el Barça. El inicio de temporada está siendo, como mínimo, complicado, y así se lo hizo patente Hansi Flick a Joan Laporta en la primera sesión de entrenamiento en Japón.

En cuanto al futuro de Peña, con el que Flick a priori no cuenta, las relaciones entre las partes son buenas y Deco y los agentes del jugador trabajan para escoger una oferta que satisfaga a todos. No es sencillo, porque además de buscar un club de destino que cumpla las aspiraciones deportivas del guardameta, está el factor económico. Iñaki tiene una ficha elevada y acaba contrato en 2026.

Liberar una plaza en la plantilla

El Barça no tiene margen negociador para exigir un traspaso, pero sí las mejores condiciones para lograr la salida del meta alicantino y de esta manera liberar masa salarial y facilitar las inscripciones de Joan Garcia y Rashford. Además, esperan que la baja de larga duración de Ter Stegen también ayude, aunque el meta germano no lo está poniendo fácil, para liberar una plaza en la plantilla aunque no repercuta a nivel económico.

De momento, Iñaki Peña sigue en el Barça hasta que se desbloquee la situación de los otros porteros y está trabajando a las órdenes de Hansi Flick como uno más. Si tendrá minutos en la gira asiática está por ver, pero él, por si acaso, está preparado para todo.