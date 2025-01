Iñaki Peña, tocado... pero no hundido

El del Valencia era el día señalado para ver si la decisión tomada por Hansi Flick en la portería se hacía irreversible. Por lo menos a corto plazo. Hasta la fecha, había motivos a nivel de gestión de plantilla para, después de esos dos minutos fatídicos de retraso que le costaron la titularidad en las semifinales de la Supercopa de España, mantener a Szczesny bajo palos.

Tras jugar las semifinales, podía entrar dentro de la lógica que repitiera en la final. Fue algo menos comprensible que jugara también la Champions, aunque podía explicarse por el hecho de repartir el protagonismo del polaco e Iñaki Peña en diferentes competiciones. Que Tek fuera titular en la Liga fue una decisión de Hansi Flick que el técnico alemán intentó explicar en la previa sin demasiada fortuna: "Con él lo hemos ganado todo", lo que convertiría su apuesta en un tema más supersticioso que futbolístico. Tras el partido se limitó a decir que "para Iñaki Peña no es la mejor situación, pero hay que tomar decisiones". Además, confirmó que Szczesny seguirá siendo titular.

La decisión, pese a que insinuó que se toma de forma consensuada tras hablarlo con su cuerpo técnico, es de Hansi Flick. El alemán, aunque reconoce que "no es la mejor situación para Iñaki Peña, pero es parte del fútbol", no ha dado ningún tipo de explicación al meta alicantino, que está tocado anímicamente porque considera que no ha habido motivos deportivos para el cambio y eso fue precisamente lo que le comentó el técnico cuando se lesionó Ter Stegen, que él era el titular y que si no cometía errores lo seguiría siendo.

Una muy buena relación con Szczesny

A la hora de la verdad, quien está cometiendo errores partido tras partido es el polaco, con quien, eso sí, tiene una magnífica relación. Ambos se llevan muy bien y, en ese sentido, el canterano no tiene nada que reprocharle porque le ha demostrado ser muy buen compañero, tanto cuando no jugaba como ahora que sí lo hace por delante suyo. Iñaki Peña entiende que el silencio de Flick se debe a que no puede reprocharle nada a nivel deportivo porque, tal y como le pidió, ha rendido a buen nivel cuando le ha tocado jugar. Es por ello que tampoco tiene previsto pedirle explicaciones y su única intención es, si cabe, trabajar aún más para volver a ganarse su confianza.

Szczęsny volvió a provocar un penalti, pero esta vez se salvó por una falta previa sobre Kounde / DAZN

Iñaki Peña, como el resto de canteranos, llevaba mucho tiempo esperando su momento y, cuando este apareció por la desafortunada lesión de Ter Stegen, lo agarró con todas sus fuerzas porque su único objetivo es triunfar de blaugrana. Sin embargo, la discrecionalidad sin aparente motivo con la que Flick le ha condenado al ostracismo ha dejado al guardameta tocado. Solo le queda levantarse y volver a armarse de paciencia. La única duda es saber cuándo esta se acabará. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026.