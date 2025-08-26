Iñaki Peña, rumbo a Elche

Iñaki Peña está a punto de cerrar su incorporación como cedido al Elche. El portero alicantino viajó este martes por la tarde para someterse el miércoles a la revisión médica y cumplir el último trámite antes de confirmar su llegada al Martínez Valero.

Viaje con su familia

SPORT pudo comprobar que el futbolista se desplazó en un vuelo regular junto a su familia a tierras ilicitanas para completar las pruebas físicas y dar luz verde a la operación. El Elche se impuso en la puja a otros equipos interesados, como el Celta o el Como, y logró convencer tanto al jugador como al FC Barcelona, su club de origen. Peña será competencia directa de Dituro en la lucha por la titularidad y se unirá a Iturbe como tercer guardameta de la plantilla.

Exceso de porteros en el Barça

El Barça necesitaba dar salida a un guardameta por el overbooking en la posición. Con el fichaje de Joan García, la renovación de Szczęsny —que podrá inscribirse tras la marcha de Iñaki— y la presencia de Ter Stegen, que aunque lesionado sigue en la plantilla, el alicantino había quedado en un rol secundario. De hecho, Flick apostó rápidamente por el portero polaco y relegó a Peña a un papel testimonial.

Renovación hasta 2029

La operación incluye además la renovación de Iñaki Peña hasta 2029. El club azulgrana consigue liberar masa salarial y asegurarse la continuidad contractual del guardameta, mientras que el Elche incorpora a un portero con experiencia en la élite y que puede ofrecer un rendimiento inmediato en Primera División.