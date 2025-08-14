Iñaki Peña y Como, pendientes de la inscripción de Szczesny

Iñaki Peña es uno de los últimos nombres de la plantilla azulgrana que se encuentra en la rampa de salida. El guardameta alicantino se ha visto desplazado tras el fichaje de Joan Garcia y la renovación de Szczesny, por lo que tiene claro desde hace meses que debe salir del Barça si quiere contar con minutos. La opción que tiene más avanzada es la del Como 1907; las negociaciones entre las partes progresan de forma positiva.

Tras la explosión de la revolución en la portería del PSG, se había planteado un interés de la entidad del norte de Italia por el también canterano azulgrana Arnau Tenas. Sin embargo, el Como no ha iniciado conversaciones con el de Vic ni se ha puesto sobre la mesa su fichaje. Por contra, todo sigue adelante entre Iñaki Peña y el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas, que han acercado posturas en los últimos días.

Precisamente, el entrenador del cuadro italiano ya dejó entrever la posibilidad de hacerse con el arquero del Barcelona en la previa del Trofeu Joan Gamper: "Si hay oportunidad de mercado, ya se verá y se analizará. Intentaremos hacer lo mejor para este club... todos los grandes jugadores son bienvenidos, sobre todos los que pueden entender bien la idea", dijo Cesc. Así pues, el perfil de Peña gusta mucho en el Como 1907, que busca incorporar a un guardameta de nivel para consolidar el proyecto.

Atlas News

Al portero culer le seduce la idea de recalar en el conjunto de la Serie A y ser titular en un equipo en claro crecimiento. De todos modos, no se espera que la operación se efectúe hasta la próxima semana. Después de poder inscribir a Joan Garcia por la baja de Ter Stegen, el club deberá registrar en LaLiga a Szczesny para así poder tener a un guardameta suplente de garantías. Por lo tanto, Iñaki Peña viajará a Mallorca este fin de semana junto al resto del equipo y estará en el banquillo. El titular será Joan Garcia, que debutará con el Barcelona en partido oficial una vez resuelto su registro.

Iñaki Peña, Joan Garcia y Szczesny en un entrenamiento de pretemporada. / Valentí Enrich / SPORT

La alternativa perfecta

De entrada, el de Alicante priorizaba seguir en LaLiga, pero su elevado sueldo siendo portero suplente fue el principal escollo para concretar su salida. En este escenario, la alternativa del Como se presenta como una solución ideal para el portero formado en la Masia, pues se trata de un club con posibles que ha llevado a cabo una gran inversión en el actual mercado de fichajes y además, le ofrecen la titularidad en un equipo con aspiraciones de luchar por las posiciones europeas.