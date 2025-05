Iñaki Peña lo está pasando mal

La lesión de Ter Stegen fue una muy mala noticia para el Barça, pero parecía abrir las puertas de par en par al canterano, que agarró con ilusión la oportunidad que había estado esperando toda su vida y para la que se había estado preparando en silencio. Flick incluso llegó a decir que "Iñaki Peña es nuestro portero número uno" incluso estando ya Szczesny en la Ciutat Esportiva entrenándose. Pero todo cambió y, de un día para el otro, el alicantino pasó a ser, de nuevo, el segundo.

Los últimos minutos de Iñaki Peña bajo palos fueron el 18 de enero, ante el Getafe. Desde entonces no ha vuelto a hacerlo. Ni un solo minuto. Flick aseguró antes de recibir al Villarreal que había hablado con los suyos sobre la posibilidad de alinear un once de futbolistas canteranos, pero finalmente jugó Ter Stegen, además de Lewandowski o Raphinha, entre otros. Solo queda un partido para acabar la temporada, en Bilbao, aunque no parece probable que el alemán vaya a apostar por Iñaki Peña.

En cualquier caso, todo empezó a desmoronarse esta temporada cuando el técnico aprovechó un leve retraso del meta en la reunión previa a las semifinales de la Supercopa de España para apostar definitivamente por Tek. Aquello significó un golpe duro para Iñaki Peña, pero lo peor estaba por llegar. La relación con su entrenador fue, a partir de ahí, tensa porque Iñaki Peña trató de obtener explicaciones de Hansi, pero la única respuesta que logró fue "Szczesny es ahora el portero número uno".

No le quedaba más remedio que asumir la realidad y esta pasa por un cambio de aires. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y todo apunta a una salida, aunque nada es sencillo. Obviamente, el Barça no debería poner pegas a su marcha y ello pasa por, pese al año que le queda, facilitar sus intenciones. Su ficha es ligeramente superior a los dos millones de euros, así que permitiría al club aligerar algo su masa salarial, ese sería el ahorro de la entidad, que es prácticamente imposible (por no decir que está ya descartado) que pueda obtener traspaso alguno.

Son varios los clubs que han preguntado por él, aunque su alto salario acaba siendo un freno para muchos. El verano es largo y su agente se está moviendo para encontrar una salida que permita al meta relanzar su carrera. Eso es lo que ha intentado el jugador, que en los últimos meses lo ha pasado muy mal. A nivel profesional, pero también personal. La muerte de su padre, tras una larga enfermedad, coincidió en un breve espacio de tiempo con el nacimiento de su primer hijo. Fue una montaña rusa de emociones que, quienes le conocen, aseguran que le dejó tocado.

Cambio de representante

De ahí que decidiera dar un nuevo rumbo a su trayectoria y dejara a quien había sido su agente hasta la fecha, Javi Garrido, para firmar por el despacho de Arturo Canales, AC Talent. La empresa de Canales cuenta en su nómina con Andrés Palop, ex portero del Valencia y del Villarreal que hizo gran parte de su carrera en el Sevilla. En quien a día de hoy le asesora y está cerca suyo para recuperarle anímicamente.

Iñaki Peña quiere encontrar un equipo en el que poder demostrar que está preparado para ser titular al máximo nivel. En ello está su nuevo representante, que de momento solo está manteniendo contactos preliminares con algunos clubs. Se ha hablado del Valencia, pero también del Celta, aunque son pocos los clubs de la Liga que pueden afrontar su salario. La ficha es siempre un impedimento, así que habrá que buscar una solución que, por un lado, pasaría por una rebaja de sus emolumentos, aunque también cabría la posibilidad de que el Barça lo cediera hasta el final de su contrato.

No son momentos fáciles para el canterano, pero está dispuesto a salir del túnel en el que se ha visto metido esta temporada. El fútbol profesional tiene cosas muy buenas, pero también momentos crueles como los que ha tenido que vivir recientemente. De ahí que tomara la decisión de cambiar de entorno. No se trataba de nada personal, sino de la voluntad de hacer un reset. Iñaki Peña participó de los festejos tras ganar la Liga, la Copa y la Supercopa, pero no era la persona más feliz en la plantilla. Poco a poco intenta recuperar la sonrisa con la ayuda de su pareja y de su hijo. Habrá que ver qué sucede en Bilbao, pero quizás San Mamés sea la última oportunida del alicantino para vestir la camiseta del Barça.