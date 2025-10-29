Iñaki Peña, o segundo portero o venta

Iñaki Peña se fue al Elche a pocos días del cierre de mercado. Su salida estaba cantada, pero se retrasó por las dificultades del Barça para inscribir a Szczesny y la lesión de Ter Stegen. Una vez el meta polaco estuvo inscrito, Iñaki Peña salió rumbo al Elche tras haber tenido varias conversaciones con Eder Sarabia, entrenador del conjunto ilicitano. Suplente en los dos primeros partidos, está brillando desde que se hizo con la titularidad en detrimento de Dituro.

El alicantino, que antes de irse cedido renovó con el Barça hasta el 30 de junio de 2029, regresará a la disciplina azulgrana el próximo verano con su futuro abierto y pendiente de lo que pase en la portería azulgrana. Joan Garcia, flamante fichaje del pasado verano, firmó hasta el año 2031 y debe ser el portero titular durante muchos años. Antes de la lesión de menisco por la que está de baja en la actualidad, demostró que su contratación ha sido todo un acierto de la dirección deportiva.

La primera plantilla azulgrana tiene otros dos porteros con ficha del primer equipo: Ter Stegen y Szczesny. El alemán se recupera de la lesión de espalda por la que tuvo que pasar por el quirófano y cuando esté recuperado decidirá sobre su futuro. Teniendo en cuenta que debe jugar para ser titular con Alemania en el próximo Mundial, podría optar por una salida. El Chelsea es el último equipo que se ha interesado por sus servicios, pero hay más.

Szczesny, por su parte, renovó el pasado verano por el Barça por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027. Fue importante la pasada temporada tras la lesión de Ter Stegen y está jugando en la actual tras la baja de Joan Garcia. En principio, piensa cumplir su contrato, pero nunca se sabe teniendo en cuenta que llegó al Barça el pasado curso cuando estaba retirado.

Evidentemente, si Szczesny decide seguir, difícilmente Iñaki Peña tendrá cabida en la portería azulgrana y el club apostará por una venta, algo que ya querían ambas partes en el último mercado, pues el portero alicantino sabe que pocas oportunidades tendrá con Flick después de que el entrenador alemán decidiese apartarle de la titularidad en enero del año pasado en favor de Szczesny, algo que no encajó bien Iñaki.