Iñaki Peña no se rinde

Fue, sin duda, uno de los mejores jugadores del Barça en el primer amistoso en la gira por Estados Unidos. Jugó la primera mitad y un cuarto de hora de la segunda, tiempo de sobras para seguir demostrando que está más que preparado si el equipo le necesita. Iñaki Peña, pese a que es absolutamente consciente de con quién compite por la titularidad en la meta blaugrana, no está dispuesto a tirar la toalla y sigue soñando con triunfar un día defendiendo la meta del Barça.

Sus acciones más destacadas fueron, seguramente, las que protagonizó ante Haaland y Grealish, aunque no fueron las únicas. A los once minutos, el noruego probó con un remate acrobático que obligó a Peña a realizar una doble parada. Más tarde evitó el gol en un muy buen lanzamiento de falta del inglés. No pudo evitar el 1-1 antes del final del primer tiempo ni el 2-2 justo antes de dejar la portería a Astralaga, pero el alicantino jugó un gran partido.

Lo hizo ante un rival que, además, apretó muchísimo y, en ciertos momentos, hundió al Barça en defensa, por lo que Iñaki Peña tuvo que estar muy pendiente en todo momento de las llegadas del equipo de Pep Guardiola. En definitiva, mostró que está en un muy buen momento.

Confianza total del Barça

Durante el verano han llegado propuestas muy interesantes, aunque no lo suficiente para obligarle a variar del camino que desea seguir: el Barça. El club, por su parte, también lo tiene claro. La confianza en Kochen y Astralaga es total de cara al futuro, pero el presente pasa por tener a un guardameta de garantías para sustituir a Ter Stegen si es necesario. El historial de lesiones del alemán obliga a estar alerta. La pasada campaña, cuando Marc-André estuvo en la enfermería, Iñaki Peña cumplió.

Es cierto que sufrió una mala racha de goles encajados, pero los análisis internos que se hicieron nada tenían que ver con la presencia del alicantino, sino con los problemas defensivos que arrastraba el equipo a nivel de sistema. El Betis se interesó por Iñaki, al igual que también ha habido ofertas que llegan desde Turquía (dejó huella en su cesión al Galatasaray), aunque nada le hace cambiar de idea. Sí podría llegar a plantearse una salida si el proyecto que le presentasen fuera muy ambicioso. Si no es así, considera que ser futbolista del Barça colma todas sus aspiraciones.

Iñaki Peña mantiene una gran relación con Ter Stegen, al que, de hecho, admira. Es realista y sabe perfectamente quién es el portero titular porque, además, mantiene una competencia sana con él. Pese a ello, el canterano no se rinde y, a sus 25 años, sigue soñando en grande. Si el Barça le necesita, él sigue trabajando a diario para estar al cien por cien en cualquier momento.