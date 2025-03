"Iñaki Peña me dijo que si yo marcaba, se cortaba el pelo al cero"

Gerard Martín se estrenó como goleador en el FC Barcelona desde que fichó por el club azulgrana hace dos temporadas, pues con el filial no había marcado. Un gol muy especial y que trajo consigo una divertida anécdota, pues en la plantilla azulgrana parece que no había mucha fe en que lograra estrenarse y quizás alguno tendrá ahora que cambiar de 'look' de manera radical...

Fue un partido inmejorable por el resultado y por marcar mi primer gol. Muy contento, me he acordado de algún compañero que me ha dicho que era mposible que marcara hoy", empezó diciendo el de Sant Andreu de la Barcaa Movistar TV, muy sonriente. La periodista quiso saber quién se lo había dicho, y la 'dimensión del tema' fue a más cuando desveló: "Alguno me ha dicho que se cortaba el pelo al cero si marcaba, pero creo que no lo va a cumplir... ¿Quién? Iñaki", en referencia al meta Iñaki Peña.

Sobre el partido, Gerard comentó que "nos ha costado un poco más al principio a raíz de la expulsion hemos dominado y se ha visto reflejado en el marcador. ¿La roja? En el campo me dio la sensación de que era el último jugador".

Y agradeció la oportunidad del técnico: "Hansi Flick nos exige mucho. Sabemos que hay muchos partidos y tenemos que estar todos enchufados".

Marc Casadó: "Flick lo está gestionando muy bien"

Marc Casadó ha perdido la condición de titular fijo que había llegado a tener, pero ante la Real Sociedad regresó al equipo titular y lo 'celebró' con un gol. Pese a perder protagonismo, el canterano aseguró que "es importante tener una plantilla muy larga, que todo el mundo esté enchufado y el mister lo está gestionando muy bien. En el vestuario hay un ambiente increíble".

Y añadió Casadó que "los jugadores siempre queremos jugar todos los minutos posibles. Ahora me ha tocado estar más en el banquillo. Aceptarlo e intentar demostrar cuando lleguen las oportunidades", fue su receta.

Sobre su gol, el centrocampista admitió: "Me estaba apartando, veía que Dani (Olmo) iba a chutar, en el último momento miré de poner la rodilla y entró. Sabiamos que la Real era un rival complicado por su presión. Se nos pus el partido de cara con la roja y el equipo supo tener calma para gestionar el balón y crear ocasiones".

Araujo: "La celebración del gol fue un mensaje"

Ronald Araujo marcó el tercero de los cuatro goles del Barça en la plácida goleada a la Real Sociedad. Es el segundo gol del charrúa, que lo celebró de un forma muy especial, dándose golpes con el pecho, y que después lo explicó el capitán azulgrana ante las cámaras de televisión.

"Soy cristiano, creo mucho en Dios y era un mensaje", comentó el defensa azulgrana, que se mostró muy satisfecho tanto por su diana por la victoria de su equipo. "Estoy contento por el gol, por ayudar al equipo. Confío mucho en mí, en ir paso a paso. Feliz por sumar minutos y por ayudar", reconoció.

Explicó que en la acción de su gol, "le quería pegar al arco en el gol de Lewy. Contento de poder ayudar al equipo, con gol y de sumar minutos. Vengo de una lesión muy larga", recordó el charrúa.

Araujo aseguró que "el equipo viene haciendo un gran trabajo y también estoy contento porque nos ponemos primeros en Liga. "Sabíamos que era importante ganar hoy para ponernos líderes. Era un día importante y luchamos por eso. Este equipo lo merece", señaló sobre el liderato. Ya dije que era muy importante tener un equipo competivo y un buen banquillo, y el mister lo sabe gestionar bien", concluyó Ronald.