Iñaki Peña cierra una etapa de 14 años en el Barça

Iñaki Peña ya forma parte del pasado del FC Barcelona. El guardameta de 27 años se ha marchado al Panathinaikos por unos tres millones de euros, poniendo punto final a una vinculación de 14 años en el club blaugrana. Un recorrido que comenzó en La Masia siendo un niño y que le permitió cumplir el sueño de defender la portería del primer equipo.

Su historia no ha sido la de un titular indiscutible, sino la de un futbolista formado en la casa que siempre respondió cuando el equipo lo necesitó. Desde su llegada en 2012 procedente del Villarreal, Peña fue quemando etapas hasta convertirse en el portero titular del Barça Atlètic y dar el salto definitivo a la élite, como guardameta suplente del primer equipo durante varias campañas.

Iñaki Peña, durante una pretemporada con el Barça / Sport

De La Masia al primer equipo

El alicantino fue uno de los protagonistas del Juvenil A que conquistó la UEFA Youth League en 2018 y, a partir de ahí, se consolidó como el portero del filial durante cuatro temporadas. Su progresión le permitió entrar en las dinámicas del primer equipo con Ernesto Valverde y Ronald Koeman. En enero de 2022 salió cedido al Galatasaray en busca de minutos y protagonizó una de las imágenes más recordadas de su carrera al firmar una gran actuación en el Camp Nou durante una eliminatoria de la Europa League frente al propio Barça.

Tras su regreso, el club blaugrana le otorgó ficha del primer equipo y el dorsal 13, una apuesta por un guardameta que siempre estuvo preparado para asumir responsabilidades cuando las circunstancias lo exigieron.

Iñaki Peña enfrentándose al Barça con el Galatasaray / Sport

Las oportunidades que marcaron su etapa

Peña debutó con el primer equipo del Barça el 1 de noviembre de 2022 en una victoria por 2-4 contra el Viktoria Plzen en la Champions League. Su primer gran examen llegó en la temporada 2023-24, cuando la lesión de espalda de Marc-André ter Stegen le abrió las puertas de la titularidad durante varios meses. Peña respondió con actuaciones solventes en todas las competiciones, aunque el regreso del alemán le devolvió inmediatamente al banquillo.

Un año más tarde volvió a encontrarse con una oportunidad inesperada. La grave rotura del tendón rotuliano de Ter Stegen le convirtió de nuevo en el portero titular del equipo de Hansi Flick, pero la llegada de Wojciech Szczęsny cambió por completo el panorama. El polaco terminó adueñándose de la portería y Peña perdió otra vez el protagonismo después de haber vuelto a cumplir con garantías.

Iñaki Peña en su debut con el primer equipo del Barça / Valentí Enrich

El adiós tras una larga espera

La apuesta del club por renovar la portería, con la llegada de Joan García, terminó de convencer a Peña de que su futuro estaba lejos de Barcelona. Antes de cerrar su salida definitiva, marchándose de forma permanente al Panathinaikos, buscó continuidad con una cesión al Elche, donde disputó 16 partidos de LaLiga, antes de ser relegado al banquillo en el tramo final de la temporada.

En total, el guardameta ha cerrado su etapa de 14 años como blaugrana con 45 partidos oficiales en el primer equipo, 64 goles encajados, 10 porterías a cero y seis títulos: dos Ligas, dos Supercopas de España y dos Copas del Rey, además de la UEFA Youth League conquistada en su etapa formativa.