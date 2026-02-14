¿Cuántos impresos para recoger firmas pedirán los precandidatos a la presidencia del Barça?

Este domingo es un día señalado en el calendario electoral azulgrana. Los socios que quieran presentarse a las elecciones del 15 de marzo deben contactar con la Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) para solicitar el número de impresos oficiales que utilizarán para recoger las firmas de socios que servirán como aval para convertirse en candidatos. A partir del lunes, podrán ir a recoger esos impresos y empezar ya con la recogida de firmas. Deberán presentar 2.337 firmas válidas para convertirse en candidatos. Y lo deberán hacer antes de las 21.00 horas del día 2 de marzo.

El presidente saliente, Joan Laporta, solicitará un total de 60.000 impresos en lo que pretende ser una demostración de fuerza antes sus oponentes. Víctor Font, líder de la plataforma transversal ‘Nosaltres’ no se quedará muy lejos y pedirá 50.000 impresos. Más modestos son tanto Xavier Vilajoana como Marc Ciria, líder del Moviment 42. El primero pedirá 25.000 impresos, mientras el segundo solicitará un total de 10.000.

El club ofrece a cada precandidato un total de 4.674 impresos gratis, el doble del mínimo de firmas que se deben presentar. El resto corren a cargo de cada socio que aspire a la presidencia.

La Junta Electoral, tras el recuento de firmas, procederá a la proclamación de candidatos entre el 3 y el 5 de marzo.