Las impresionantes imágenes de la prueba de luces en el Spotify Camp Nou

A pesar de que el FC Barcelona aún no ha informado a sus socios y aficionados cuándo tendrá lugar el regreso al Spotify Camp Nou ni cómo funcionarán los abonos en la temporada 2025/26 que el conjunto blaugrana arranca este sábado de forma oficial en Son Moix, el club sigue trabajando para poner a punto su estadio tan pronto como sea posible. A poder ser, de cara al primer encuentro como local del equipo de Hansi Flick, previsto para el fin de semana del 14 de septiembre y contra el Valencia CF.

Hace unos días, a mediados de semana, el Barça publicó varias fotografías que ilustraron que el Spotify Camp Nou está cada vez más cerca de poder acoger un partido de fútbol. Aunque el aforo deberá ser más reducido del previsto (la capacidad inicial será de 27.000 espectadores y no de 60.000 como esperaba y preveía la entidad culé), en estos momentos tanto la directiva de Laporta como el Ayuntamiento ven factible que se pueda otorgar la licencia de primera ocupación parcial antes de la cuarta jornada de Liga.

En este sentido, este sábado han trascendido unas imágenes que han ilusionado al barcelonismo. La cuenta de ‘X’ ‘CampNou Updates Live’ ha publicado un vídeo de una prueba de luces en el estadio blaugrana que ha mostrado cómo sería ahora mismo un partido de noche en el campo.

Tal como informó 'RAC1' hace unos días, la primera inspección ECA encontró más de 200 deficiencias en la primera fase de las obras del Spotify Camp Nou. El club está trabajando para solucionar todas estas incidencias. Fuentes consultadas por SPORT señalaron que en la mayoría de casos son irregularidades habituales en estas revisiones y de fácil resolución.