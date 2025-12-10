La impresionante estatua en homenaje a Leo Messi en India

Leo Messi se encuentra en un gran momento de forma tras haberse proclamado campeón de la MLS con Inter Miami y haber recibido en la temporada la 'Bota de Oro' a máximo goleador de la liga estadounidense, el premio a mejor jugador de la temporada regular, y la distinción a mejor futbolista de la fase de playoffs. Además, actualmente está presenciando la 'Messi Cup', torneo entre ocho de las mejores canteras del mundo disputado en Miami.

Más allá de los trofeos individuales, colectivos y de la creación de su propia competición, el astro argentino se prepara para visitar la India a partir de este viernes 12 de diciembre en el denominado como 'GOAT Tour', donde visitará Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, mientras que el país que lo acogerá se dispone a homenajearle como pocas veces se ha visto en el mundo del fútbol.

Messi, con el trofeo MVP de la MLS / Anissa Dimilta

Una estatua de 21 metros

Sin lugar a dudas, el momento más esperado del 'GOAT Tour' se producirá en el Salt Lake Stadium de Calcuta, con capacidad para más de 70.000 espectadores. Y es que, más allá de la visita del ocho veces ganador del Balón de Oro al estadio y el gran recibimiento que se espera que le ofrezcan sus más fieles, está programada la inauguración virtual de una gigantesca estatua de fibra de vidrio del '10' del fútbol.

La figura del canterano azulgrana medirá unos 21 metros de alto y representará la imagen del futbolista con la Copa del Mundo conseguida en Qatar en 2022, uno de los momentos más icónicos de la gran carrera de Lionel Andrés Messi Cuccittini. La estatua, que ha demandado más de un mes de trabajo intenso para su construcción, se situará cerca de la de Diego Armando Maradona, expuesta en la misma ciudad.

El resto de reconocimientos a Messi

Más allá la inauguración de la figura, otros eventos anunciados por la prensa local son la recreación de la casa de Miami del jugador, un escenario donde se representará al ex del Barça en un trono, y la participación del campeón del mundo en el partido Hyderabad GOAT Cup, que se jugará en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi, encuentro de famosos que se llevará a cabo en formato siete contra siete.

Además, Leo también estará en un desfile de moda junto a sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul, mientras que finalmente se reunirá con el Primer Ministro indio Narendra Modi, en una gira que apunta a ser un constante baño de masas para que los aficionados de la otra punta del mundo puedan mostrar su admiración por el mejor jugador de la historia del fútbol.