Importante reunión de la junta directiva del Barça

Estaba previsto que Rafa Yuste, presidente del FC Barcelona mientras duró el proceso electoral y actual vicepresidente deportivo, viajase el lunes a Inglaterra con el primer equipo para comandar a un grupo que está realizando el ‘stage’ de pretemporada en las instalaciones de St. George’s Park, propiedad de la Federación Inglesa. Sin embargo, el directivo se quedó en Barcelona. La razón, la importante reunión que la junta directiva del club azulgrana hará este miércoles por la mañana en las instalaciones del FC Barcelona.

La reunión, que será la última antes de las vacaciones, debe servir para poner fecha a una Asamblea de Compromisarios Extraordinaria, que podría convocarse para finales de agosto o inicios de septiembre. El encuentro con los socios es importante porque la junta directiva les pedirá permiso para ampliar el crédito de financiación del Espai Barça que tiene con Goldman Sachs y asciende hasta los 1.450 millones de euros. El coste de las obras se ha disparado y la junta directiva tiene previsto ampliar el crédito en 500 millones de euros. Con ellos, podrá acabar las obras del Spotify Camp Nou, el resto del Espai Barça y el nuevo Palau.

No será el único punto en el orden del día que podría tener la Asamblea Extraordinaria, pues, los compromisarios deberán dar luz verde a un acuerdo ya cerrado entre la directiva azulgrana y Ohana Development, una empresa de los Emiratos Árabes que construirá un complejo residencial de lujo explotando la marca Barça, algo que ya han hecho equipos como el Chelsea y el Manchester City. El acuerdo debe reportar al club azulgrana unos diez millones de euros.

La junta directiva del FC Barcelona también tiene pendiente la ratificación por parte de la Asamblea de Compromisarios de la renovación del contrato con Spotify, una de las principales fuentes de ingresos del club catalán. La renovación se cerró en octubre del año pasado con una ampliación de contrato hasta el 2030.