¿Importa empezar ganando? Radiografía de la última década del Barça

El Barça ha empezado con buen pie la temporada 2025-2026. Los de Hansi Flick golearon 3 a 0 al Mallorca en la primera jornada de la Liga. Sin embargo, como bien dice el dicho, 'no es como se empieza, sino como se acaba', por eso, hemos querido repasar el desempeño de los azulgranas en la primera jornada de la Liga y su posición final en la tabla durante la última década.

2015-2016: La segunda temporada de Luis Enrique en el Barça empezó con una victoria por la mínima de los suyos al Athletic Club. Como había sucedido en el curso anterior, los azulgranas se llevaron la Liga, con un solo punto de diferencia del segundo clasificado, el Real Madrid.

2016-2017: Los blaugranas golearon 6 a 2 al Betis gracias al hat-trick de Luis Suárez, el doblete de Messi y el tanto de Arda Turan. Al final de la temporada, llegaron a los 90 puntos, sin embargo, estos fueron insuficientes para hacerse con el campeonato. El Madrid, con 93, se acabó coronando con el título.

2017-2018: El rendimiento del Barcelona durante esa campaña en el campeonato liguero fue de sobresaliente. Los azulgranas empezaron ganando al Betis por 2 tantos a 0 y acabaron el curso con sola una derrota en toda la competición. Los de Ernesto Valverde acabaron a 14 puntos del Atlético y a 17 del Madrid.

2018-2019: El Barça empieza ganando por 2 goles a 1 al Sevilla, aunque tuvo que remontar el gol inicial de Pablo Sarabia para llevarse los primeros tres puntos. Esa temporada, los azulgranas consiguieron la segunda Liga consecutiva, quedando a once puntos del Atlético de Madrid y a 19 del conjunto blanco.

La mala racha

2019-2020: El primer partido del Barcelona esa campaña acabó con una derrota por la mínima ante el Athletic Club. En este sentido, fue un año complicado. Por culpa de la pandemia, las competiciones tuvieron que detenerse durante tres meses. En aquel entonces, el Barcelona lideraba la competición nacional, pero, tras el regreso a los terrenos de juego, el Real Madrid se acabó imponiendo y acabó alzando el título con cinco puntos de diferencia.

2020-2021: Esa fue una de las peores temporadas del Barça de los últimos años, en cuanto a la clasificación de Liga corresponde. El Barcelona empezó goleando al Villarreal 4 a 0, pero poco a poco la inconsistencia en los partidos se fue notando y los blaugranas acabaron el año como terceros, por detrás del Real Madrid y del Atlético, quien acabó ganando la competición a dos puntos de los blancos.

2021-2022: Ronald Koeman empezó esa temporada en el banquillo del club azulgrana, no obstante, en noviembre del 2021 Xavi Hernández tomó su relevó tras una mala racha de resultados. En la primera jornada, el Barça goleó por 4 goles a 2 a la Real Sociedad, pero al final del curso, no pudieron hacer nada para acercarse a un Real Madrid que se proclamó campeón del campeonato con 13 puntos de diferencia.

Los últimos años

2022-2023: Esa campaña no empezó de la mejor forma posible. El conjunto dirigido por Xavi no pasó del empate a cero contra el Rayo Vallecano y donde Sergio Busquets se fue expulsado a los vestuarios por doble tarjeta amarilla. Esa temporada, el equipo catalán ganó la Liga tras sobreponerse a diez puntos del Madrid.

2023-2024: El Barcelona volvió a empatar a cero en el inicio de la competición, esta vez contra el Getafe, en un partido que acabó con Jaime Mata, de los azulones, y Raphinha y el entrenador de Terrassa expulsados. En este sentido, a principios del mes de mayo, el Real Madrid se hizo con el título liguero, quedando a diez puntos del Barça.

2024-2025: La pasada temporada fue la primera del técnico germano en los banquillos del Barcelona. El primer encuentro fue ahora hace un año contra el Valencia y los catalanes tuvieron que remontar el gol inicial de Hugo Duro para hacerse con los primeros tres puntos del campeonato. Al final, Robert Lewandowski, con un doblete, dio la primera victoria del curso a los suyos. Ese año el Barça acaba ganando la Liga con cuatro puntos de distancia del Real Madrid, que acabó segundo.