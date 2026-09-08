Implacable pronóstico de Van der Vaart sobre el Feyenoord: "Contra el Barça solo tiene un 1% de posibilidades"

Los ex futbolistas neerlandeses que dan el salto a la faceta de comentarista no suelen andarse por las ramas: lo que en otros países serían declaraciones escandalosas, en Países Bajos se considera relativamente normal. Forma parte, al fin y al cabo, de las conversaciones diarias sobre fútbol.

El último en demostrar esa tendencia de los comentaristas a hablar sin cortapisas ha sido un subcampeón del mundo y ex del Real Madrid, Rafael van der Vaart, que no confía demasiado en las posibilidades del Feyenoord en su estreno en la Champions League frente al Barça.

El exinternacional neerlandés fue muy contundente al analizar el encuentro que ambos equipos disputarán este miércoles en el Camp Nou. Llegó incluso a cifrar en apenas un 1% las opciones de victoria del conjunto de Róterdam.

“Si tienes la oportunidad de jugar en el Camp Nou, quieres demostrar lo bueno que eres. Vas a perder igualmente, así que al menos demuestra si realmente puedes competir a este nivel”, aseguró Van der Vaart durante su participación en el programa 'Rondo'.

El exjugador del Real Madrid y del Real Betis, entre otros equipos, tiene claro además que el Feyenoord no debería renunciar a su estilo para encerrarse en su área ante el Barça. “Soy un romántico. Si me dicen en el Camp Nou, jugando de ‘10’, que tengo que seguir al ‘10’ del Barcelona... ¡sí, claro!”, ironizó.

Van der Vaart en un sorteo de la UEFA / UEFA

Exprimir los argumentos del Feyenoord

Van der Vaart considera que Giovanni van Bronckhorst debe aprovechar las cualidades de sus futbolistas más desequilibrantes y puso como ejemplo a Anis Hadj Moussa. “Hay que utilizar a jugadores como él para aquello en lo que son realmente buenos”, explicó.

Su compañero de tertulia Theo Janssen, sin embargo, discrepó de esa visión. El exinternacional neerlandés cree que el Feyenoord acabará inevitablemente replegado por la presión azulgrana. “En un partido así es casi imposible evitarlo; simplemente te empujan hacia tu propio campo”, señaló.

Janssen apuesta por una receta mucho más directa para intentar hacer daño al Barça: “Van Bronckhorst tiene que poner tres cohetes arriba. Solo velocidad, aunque no sepan jugar al fútbol. Que coloque a los más rápidos delante y busque balones largos”.

Hadj Moussa, disponible tras un mercado agitado

El Feyenoord podrá contar finalmente con Anis Hadj Moussa, uno de sus futbolistas más peligrosos, después de una semana especialmente movida. Su traspaso al Al-Ittihad se frustró en el último momento después de que el club neerlandés rechazara una oferta de 37,5 millones de euros.

Janssen reconoció que le sorprende que el argelino vuelva a estar disponible después de ver cómo se esfumaba semejante operación. “Yo ni siquiera habría aparecido. Me habría subido al avión y no me habrían vuelto a ver”, bromeó.

El Barça-Feyenoord se disputará este miércoles a las 18.45 horas en el Camp Nou, en el que será el primer enfrentamiento entre ambos clubes desde 1974.