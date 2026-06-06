El imperio oculto de Dani Olmo: del sector inmobiliario a su cotización en la Bolsa parisina

El fútbol profesional obliga a los deportistas a anticipar su futuro más allá del césped. Con carreras breves y marcadas por la incertidumbre, muchos jugadores buscan blindar su patrimonio mediante inversiones sólidas.

En este escenario, Dani Olmo ha dado un paso decisivo al situar su proyecto inmobiliario en el mercado Euronext Access de la Bolsa de París, un hito reservado a muy pocas iniciativas impulsadas desde el deporte.

Una alianza de futbolistas convertida en corporación

El éxito de la operación no es individual. Olmo ha tejido una red de socios formada por exjugadores de referencia como Álvaro Negredo, Coke Andújar, Manu del Moral, Javi Varas y Juanjo Camacho.

Álvaro Negredo (Cádiz) / EFE/AFP

Todos ellos integran la estructura de Perseida Renta Gestión SOCIMI, sociedad de la que controlan el 74,59% de las acciones, lo que garantiza una participación directa en la estrategia y en la toma de decisiones.

Estrategia basada en activos comerciales operativos

La clave del modelo reside en una política de inversión conservadora y estable. La SOCIMI evita la promoción residencial y se centra en inmuebles comerciales e industriales ya construidos y plenamente operativos en puntos estratégicos de España y Portugal. Esta apuesta por el "ladrillo comercial ultraestable" reduce riesgos y asegura retornos constantes.

Inquilinos de máxima solvencia

El motor económico del proyecto son los arrendatarios. Perseida Renta alquila sus activos a compañías de primer nivel con contratos a muy largo plazo. Entre ellas destacan Burger King, los supermercados Supeco, Deutsche Bank y las clínicas privadas Ocalsur. Esta cartera garantiza un flujo de caja estable y resistente a las fluctuaciones del mercado.

Con esta operación, Dani Olmo demuestra que la diversificación patrimonial no es solo una estrategia financiera, sino una forma de construir un futuro sólido tras la vida deportiva.

Su alianza con otros futbolistas y la apuesta por activos seguros consolidan un proyecto empresarial que aspira a perdurar mucho más allá de los estadios.