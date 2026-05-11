Imparable Flick: dos Ligas en dos años... y Guardiola en el punto de mira

Hansi Flick sigue escribiendo su nombre en los libros de historia del FC Barcelona. El alemán aterrizó en el banquillo blaugrana en verano de 2024 y solo ha necesitado dos años para entrar en el selecto grupo de entrenadores culés con dos Ligas como mínimo en su palmarés en el Camp Nou. Se convierte en el décimo técnico en lograrlo y el séptimo en hacerlo en sus dos primeras temporadas en más de 126 años de historia de la entidad.

El teutón convenció al barcelonismo casi tan rápido como sedujo a Joan Laporta, que pidió a Deco y Bojan que viajaran a Londres para reunirse con él y su agente Pini Zahavi tras tomar la decisión de poner fin a la etapa de Xavi Hernández; y a los dos principales responsables de la dirección deportiva culé, quienes regresaron de la capital inglesa gratamente sorprendidos por la idea de juego, el análisis del equipo y la planificación de plantilla que el míster de Heidelberg les expuso durante casi cinco horas. En tiempo récord encandiló también a la afición gracias a una propuesta futbolística atractiva, muy competitiva y, sobre todo, articulada con la Masia como piedra angular.

Aunque el legado de Flick va mucho más allá de los cinco títulos levantados en sus dos primeras campañas en el banquillo del Barça (dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España), es evidente que los trofeos son necesarios para legitimar proyectos y otorgan confianza a medio y largo plazo. Y más la competición doméstica, pues exige regularidad semana tras semana para poder vencer no solo al eterno rival, el Real Madrid, sino también a un semifinalista de la Champions League como el Atlético de Madrid.

Especial mérito tiene el caso de Hansi, que asumió las riendas del Barça en un momento muy complicado y, a nivel estatal, lo ha ganado prácticamente todo ante un Madrid que en 2024 fue campeón de Liga y Champions... y fichó a un tal Kylian Mbappé.

Entrenadores del Barça con más títulos de Liga / Marc Creus

Un selecto grupo

Flick, que también ganó las dos Bundesligas que disputó con el Bayern Múnich, solo ha necesitado dos temporadas para situarse, con dos títulos, en el tercer peldaño del podio de entrenadores del Barça con más Ligas. Ha entrado en un grupo integrado por Enrique Fernández, Ferdinand Daucik, Helenio Herrera, Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Luis Enrique y Ernesto Valverde. De toda esta lista, Daucik y Rijkaard son los únicos que no lograron proclamarse campeones de la Primera División española en su primer año.

Entrenadores del Barça con dos Ligas Enrique Fernández (1947-48 y 1948-49) Ferdinand Daucik (1951-52 y 1952-53) Helenio Herrera (1958-59 y 1959-60) Louis van Gaal (1997-98 y 1998-99) Frank Rijkaard (2004-05 y 2005-06) Luis Enrique (2014-15 y 2015-16) Ernesto Valverde (2017-18 y 2018-19) Hansi Flick (2024-25 y 2025-26)

Con la consecución de su segunda edición de la máxima competición del fútbol español, el míster alemán ha dejado de formar parte del conjunto de técnicos del Barça con solo una Liga en su palmarés: James Bellamy (1928-29), Josep Samitier (1928-29), Rinus Michels (1973-74), Terry Venables (1984-85), Tito Vilanova (2012-23) y Xavi Hernández (2022-23).

Tres jornadas para hacer historia

Tras la victoria contra el Real Madrid, el Hansi Flick mantiene viva la posibilidad de completar una Liga histórica y convertirse en el tercer entrenador en alcanzar los 100 puntos. Solo dos técnicos han conseguido llegar a esta cifra en el campeonato de la regularidad. Primero lo hizo el Real Madrid de José Mourinho (2011-12) y, el año después, el Barça del malogrado Tito Vilanova (2012-13). Los culés no lo tendrán fácil para lograrlo: y es que, con 91 unidades a falta de tres compromisos, deberán hacer pleno de triunfos (sin nada en juego y con el Mundial a la vuelta de la esquina) para llegar al centenar.

De lo que no hay ninguna duda (porque ya lo ha conseguido) es de que Flick superará los registros de su primera participación en la Liga. El curso pasado, el Barcelona acabó con 88 puntos.

Guardiola y Cruyff, en el horizonte

Solo hay dos entrenadores del Barça con más de dos Ligas en su vitrina particular: Johan Cruyff (4) y Josep Guardiola (3). Aunque no será una empresa sencilla, el próximo curso Flick tendrá el enorme reto de igualar al técnico de Santpedor y, en caso de que lo consiga, adquirirá una nueva dimensión como míster blaugrana.

Cabe recordar que el teutón tiene contrato en el Spotify Camp Nou hasta el 30 de junio de 2027 pero que él mismo ya ha verbalizado públicamente que quiere prolongar el vínculo para cumplir dos sueños: ganar la Champions League y ser el técnico culé cuando el estadio esté completamente remodelado.