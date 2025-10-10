Impacto Sama Nomoko: Así lo cuida Belletti (y por qué apunta al primer equipo)

Sama Nomoko (17 años) se ha convertido en la gran sensación del Barça Atlètic. La temporada pasada jugaba en el Juvenil B, y aunque tuvo un gran impacto (12 goles y 11 asistencias), pocos esperaban que se convirtiera en una pieza tan importante en el filial en tan poco tiempo. En un equipo que cuenta con extremos puros como Dani Rodríguez y Ureña o las opciones de Dro y Toni Fernández, Nomoko ha dado un paso adelante.

Lo está haciendo como extremo derecho y demostrando que es un delantero muy difícil de frenar en el uno contra uno. Sama está confirmando la fama de jugador más rápido de La Masia y lo más llamativo es cómo ha logrado trasladar su dominio físico de las inferiores ante futbolistas mucho más mayores que él. En las últimas semanas, ha marcado diferencias no solo con el filial, también en la Youth League, como ante el PSG donde asistió a Shane Kluivert y fue el delantero más agresivo.

Unas buenas sensaciones que confirmó ante el Olot el domingo pasado con un derechazo espectacular. Tras el encuentro, Belletti explicó cómo está viendo la evolución del delantero y el contexto que tratan de darle para que explote su mejor versión.

"Le estamos dando confianza para que saque provecho de lo que tiene y para ello su alrededor le condiciona mucho. Siempre le estamos buscando con balón y le estamos dando cobertura para que, si hay una pérdida, el equipo esté bien ubicado. Sama está jugando bien porque el equipo también está bien".

Unas declaraciones que subrayan la fe que le tiene Belletti al desequilibrio del futbolista. El filial está explotando las posibilidades de un extremo clásico, con unas piernas larguísimas, que le permiten tener una zancada muy poderosa.

Un perfil atípico

Su perfil es cada vez menos habitual porque no juega a pierna cambiada: es un extremo derecho cerrado que sale del regate normalmente por fuera para llegar a la línea de fondo y luego buscar el centro. Nomoko además tiene un gran disparo.

Belletti también explicó en 'Prioritat filial' que están gestionando sus minutos al participar también en la Youth League con el juvenil A de Pol Planas. “Vamos viendo su evolución partido a partido: va cogiendo confianza y se está adaptando a la categoría y a la exigencia porque es muy joven. El cambio de hoy [en referencia al duelo ante el Olot] fue por eso: hay muchos partidos; no fue un cambio táctico, hay que gestionar cargas".

BARÇA

"Eso del primer equipo irá llegando"

El propio Sama explicó lo que le pide Belletti en el filial. "Que haga lo que siempre he hecho. Donde me pongan yo voy a seguir trabajando y dar el cien por cien de mí. Belletti me dice que salga y que juegue como sé". El extremo maliense marcó su primer gol oficial con el Barça Atlètic en el campo del Sant Andreu y también vio portería en el triunfo ante el Olot una semana después.

Nomoko ha sabido aprovechar la salida de Jan Virgili para hacerse un hueco en un filial con muchísima competencia esta temporada. En sus primeros pasos por la cantera jugaba de delantero centro, pero los técnicos lo han ido puliendo como extremo. En el club están impresionados con su crecimiento en los últimos años y siguen trabajando en varios aspectos como la lectura del juego (saber cuando tiene que regatear y cuando pasar), así como la gestión de la frustración.

En La Masia aún recuerdan como rompía a llorar de pequeño cuando perdía en los entrenamientos o fallaba algún gol en los partidos. Pasados los años, y cada vez más cerca de cumplir la mayoría de edad, ya apunta al primer equipo. Este sábado ante el Reus se espera que vuelva a ser protagonista con el filial, pero nadie duda de que más pronto que tarde Flick lo llamará para algún entrenamiento.

"Voy a seguir trabajando para mantener estas buenas sensaciones y eso del primer equipo ya irá llegando", señaló el futbolista hace solo unos días. "Hay que ir paso a paso y la verdad es que voy tranquilo".