Impacto Joan Garcia: mismos partidos que Szczesny con el Barça, diferencias rotundas y alguna sorpresa

Joan Garcia ya ha jugado los mismos partidos en el FC Barcelona que Wojciech Szczesny. Ambos han alcanzado la cifra de 40 participaciones bajo los palos de la meta azulgrana, aunque en minutos (3.992' a 3.544') supera el de Sallent al de Varsovia. No es el único aspecto en el que Joan muestra una mayor influencia sobre el juego del Barça en relación a Tek. Queda claro, y así también lo refrendan las cifras, que el fichaje del meta catalán ha supuesto un grandísimo impacto.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano de la jornada 29 de LaLiga EA Sports / LaLiga

Para empezar, son 13 menos los goles que ha encajado Joan García respecto a Wojciech Szczesny, con los mismos partidos disputados e incluso más minutos (448') que ha debido afrontar el de Sallent, lo que amplifica aún más esta diferencia. En su primera temporada como azulgrana, y pese al contratiempo de una lesión de menisco (se perdió 9 partidos), Joan Garcia se ha adaptado con rapidez al estilo de juego del Barça, al que ha salvado en varios ocasiones.

Donde hay más igualdad es en las porterías a cero. Joan Garcia contabiliza 15 'clean sheets' por 14 Wojciech Szczesny, todos la pasada temporada el polaco, pues en la actual, ha encajado en todos sus partidos (9) como titular. Solo no recibió gol en los 8 minutos (insuficientes para contabilizar) que disputó contra el Newcastle en el Spotify Camp Nou, cuando Joan pidió el cambio por unas molestias.

Víctor Navarro

Joan ataja más y mejor

Un apartado trascendental, y que puede ser algo sorpresivo, es el de las paradas sumadas por ambos guardametas en estos 40 partidos. Porque la diferencia total es favorable a Joan Garcia pero por una distancia más pequeña a lo que se podía pensar. Son 106 para el de Sallent por 93 de Tek, es decir, solo 13 menos.

Pero la condición que se ha ganado a pulso Joan de ser decisivo sí se aprecia cuando se profundiza en la 'calidad' de sus intervenciones. Por ejemplo, el de Sallent registra un 72,6 por ciento de paradas respecto a lo que le disparan los rivales por un 63,06% de su compañero Szczesny. 9 puntos porcentuales son una distancia importante.

Pero el ítem que desequilibra más la balanza es el de goles evitados. Según los datos de la web especializada Sofascore, el indicador de Joan Garcia es de 6,26, mientras que el de Wojciech Szczesny se queda en un 1,38. El 'problema' del meta catalán es que no ha logrado en su primera campaña ser tan influyente en la Champions League como si lo ha sido en LaLiga. Y es que en Europa tiene registro negativo en los goles evitados respecto a los esperados (-3,13), mientras que en el campeonato liguero se dispara, en lo positivo, a un 6,26.

Cuenta pendiente en la Champions League

Todos recordamos intervenciones salvadoras de Joan Garcia. El 'empujón' salvador a Gerard Martín en el derbi del RCDE Stadium, el vuelo sin motor ante Pere Milla en el mismo partido (considerado por el de Sallent como su mejor parada con el Barça), su exhibición contra el Rayo en el Camp Nou, o un uno contra uno en los Campos de Sport de El Sardinero ante Manex Lozano en la Copa del Rey. En la Champions, con la excepción de su resistencia al asedio de St. James' Park, si se ha podido echar más en falta el Joan Garcia milagroso que tanto ha encandilado a los aficionados y que ha llegado al club azulgrana para hacer historia.