Impacto Hamza Abdelkarim: así ha sido su 'boom' viral gracias al Barça y al Mundial

Hamza Abdelkarim va camino de romper todos los moldes. Suele suceder cuando un futbolista irrumpe en el FC Barcelona, ya sea desde la cantera (Lamine Yamal, Gavi, Ansu Fati...) o mediante un fichaje, como es el caso del egipcio. En el delantero de 18 años confluyen una serie de ingredientes para una receta prácticamente perfecta. Los desgranamos para entender que haya pasado a tener casi un millón de seguidores en Instagram en un tiempo récord o que en algunos momentos de las últimas semanas, su nombre haya tenido más 'picos' de búsquedas en Egipto que el de una leyenda en activo como Mohamed Salah.

El intercambio de camisetas de Raphinha con Hamza Abdelkarim tras el Brasil-Egipto / FCBWorld

Cuando Hamza Abdelkarim fichó por el FC Barcelona, ya tenía una base asentada en sus redes sociales, especialmente Instagram, pues procede de un país donde el fútbol se vive con pasión, como es Egipto, y del club más laureado de toda África, el Al-Ahly, ganador en 12 ocasiones de la Liga de Campeones de la CAF y con unos 80 millones de aficionados repartidos por todo el mundo.

Hamza Abdelkarim, con el Al-Ahly / Al Ahly

Su ascenso al primer equipo de Los Diablos Rojos le hizo llegar al Barça ya con unos 300.000 seguidores en la red social de Instagram que, a día de hoy, se han elevado a prácticamente un millón (sobre los 985.000). Hamza superó en su día la barrera de los 780.000 seguidores tras confirmarse su préstamo, sus exhibiciones goleadoras con el Juvenil A y el anuncio de su patrocinio global con la multinacional Nike.

Los capítulos más álgidos

Hay varios momentos 'álgidos' en este crecimiento y uno de los más potentes tiene que ver con el club azulgrana. Fue cuando el Al Ahly anunció que el FC Barcelona había decidido activar la opción de compra de 1,5 millones de euros. A partir de esta noticia, sus cientos de miles de 'followers' pasaron de ser mayoritariamente egipcios a sumarse muchísimos de los fans del Barça repartidos por todo el planeta.

Fue también en esas horas del pasado 10 de junio que los buscadores reportaron más consultas de Hamza Abdelkarim que del propio Mohamed Salah procedentes... ¡de Egipto! Un hecho inusual, que reflejó bien a las claras el interés en su país por la contratación del joven delantero.

La irrupción de Hamza en el Mundial provocó picos de tráfico web que le llevaron a ser, siempre temporalmente, el egipcio más buscado del planeta.

Gran puesta de escena mundialista

Otros capítulos que han elevado ya a Hamza Abdelkarim a ser un fenómeno social fueron, además de la convocatoria con Egipto para el Mundial 2026, la noticia que dio la vuelta al mundo del 'apadrinamiento' de Mohamed Salah, que incluso le había elegido como compañero de habitación, y su debut mundialista, y con muy buenas prestaciones, contra Bélgica.

Hamza Abdelkarim, en acción contra Nueva Zelanda / BOB FRID

Se estima que las búsquedas sobre el delantero han aumentado un 27 por ciento desde que Hamza Abdelkarim está participando en la cita mundialista, un porcentaje que supera al de futbolistas ya muy consolidados (como, puntualmente, Lamine Yamal, aunque el de Rocafonda cuenta con muchísimos más seguidores). En ambos casos, son crecimientos sostenidos en el tiempo, a diferencia del del portero de Cabo Verde, Vozinha, que tuvo un brutal aumento partiendo prácticamente de cero hasta los 2 millones tras su exhibición frente a España.

Sus buenos minutos de nuevo, esta vez ante Nueva Zelanda este domingo, no hacen más que viralizar todavía más a un Hamza Abdelkarim que se ha convertido en un auténtico fenómeno viral.