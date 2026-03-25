Las impactantes imágenes del Spotify Camp Nou: ¡la tercera gradería casi está de pie!

Las obras del Camp Nou siguen avanzando a gran velocidad. Un vídeo publicado por la cuenta culé Insiderfcb21 en X muestra un hito visual impactante: la estructura de la tercera gradería ya está prácticamente levantada, dejando entrever la futura dimensión del nuevo estadio.

Las imágenes permiten comprobar cómo el esqueleto de este tercer anillo está casi completo, a falta de iniciar la siguiente fase: la colocación de las localidades. Se trata de un paso clave dentro del ambicioso proyecto de remodelación del feudo azulgrana, que avanza tras meses de trabajos intensivos.

Un paso más

Este avance llega apenas diez días después de un momento importante para el club. El pasado 15 de marzo, coincidiendo con las elecciones a la presidencia que acabaron con la contundente victoria de Joan Laporta sobre Víctor Font, el Barça estrenó la licencia 1C. Esta permitió abrir el Gol Nord y aumentar el aforo operativo hasta los 62.000 espectadores, una cifra a la que, por motivos de seguridad y visibilidad, todavía no se ha podido llegar en ninguno de los tres partidos disputados hasta la fecha.

Ahora, el foco está puesto en la tercera gradería, una de las piezas más icónicas del futuro Camp Nou una vez completos los dos anillos inferiores. Su estructura ya visible refuerza la sensación de que el proyecto entra en una fase más tangible, acercándose poco a poco a su versión definitiva.

Fechas clave

El propio Laporta, antes de las elecciones, ya había valorado positivamente el desarrollo de las obras y el trabajo de la constructora turca Limak. El presidente destacó que el proyecto tuvo que rehacerse prácticamente desde cero para adaptarlo a las necesidades actuales del club, subrayando la complejidad de una obra de esta magnitud.

Pese a los contratiempos, el máximo dirigente azulgrana defendió que los trabajos avanzan a buen ritmo y en "tiempo récord", poniendo en valor la capacidad de reacción y la eficiencia de la empresa encargada. El calendario sigue fijando finales de este año, 2026, como horizonte para tener el estadio prácticamente terminado, mientras que la cubierta se completaría en 2027, un proceso que obligará a parar la actividad durante varios meses.

Motor económico del Barça

Más allá del impacto visual, el nuevo Camp Nou está llamado a ser un pilar clave en la recuperación económica del club. El aumento del aforo, las nuevas zonas VIP, situadas entre el segundo y el tercer anillo, los espacios comerciales y la posibilidad de acoger grandes eventos internacionales apuntan a un retorno económico muy elevado.

De momento, las imágenes hablan por sí solas. La tercera gradería ya se levanta imponente y acerca un poco más al Barça a su futuro hogar que a día de hoy ya es una realidad por mucho que quede camino por hacer.