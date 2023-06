Impactantes imágenes de la nueva equipación del Barça: ¡blanca y con el escudo antiguo!

Se han publicado las primeras imágenes nítidas de la que será la tercera equipación en la próxima temporada Blanca y con el escudo antiguo, presenta muchísimas novedades

El FC Barcelona vestirá de blanco la próxima temporada 2023-24. Se ha confirmado la sospecha que llevaba meses en la cabeza de los aficionados azulgrana, y los futbolistas de Xavi Hernández lucirán una tercera equipación que recuerda a tiempos anteriores.

Las primeras imágenes de la camiseta ya han salido a la luz. La prenda luce un blanco con rayas que no se ven a primera vista, pero que se hacen presentes a lo largo de la camiseta. Tiene muchos detalles.

