Sama Nomoko, operado con éxito de la rodilla, tendrá un duro periodo de recuperación

Pésimas noticias para el FC Barcelona y Sama Nomoko. El desbordante extremo, que se lesionó en el partido de la Youth League contra el Eintracht de Frankfurt, ya conoce el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego, después de operarse este pasado martes, tal y como informó SPORT. El jugador nacido en Mali permanecerá en el dique seco doce meses.

Nomoko, que es el octavo futbolista del filial que pasa por quirófano esta temporada, fue operado en el Hospital de Barcelona a cargo del doctor Joan Carles Monllau, el mismo que intervino este año a Gavi o Joan Garcia, y bajo la supervisión de los servicios médicos del club. El extremo de 17 años, todavía juvenil de segundo año, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha con lesión asociada a los dos meniscos de esa misma rodilla.

Tras la operación, el Barça ha anunciado que necesitará un año para recuperarse completamente, por lo que Nomoko no volverá a enfundarse la elática azulgrana hasta prácticamente 2027. Esta grave lesión supone un duro contratiempo para el filial catalán, pues el internacional con las categorías inferiores de la selección española es uno de los grandes talentos de La Masia y un habitual en los planes de Juliano Belletti. Sama, en su campaña de debut con el Barça Atlètic, sumaba 14 participaciones, en las que marcó dos goles y dio tres asistencias.

El joven futbolista lanzó un mensaje a través de sus redes sociales, en el que promete que regresará con más fuerza. "Una piedra en el camino. Un motivo más para regresar más fuerte. Desgraciadamente, se han confirmado los malos presagios de la lesión, pero lo que más me duele es no poder estar en césped acompañando a mis compañeros en los objetivos tan bonitos que teníamos esta temporada. Hoy es el primer día de una nueva etapa, pero también un día menos para volver. Gracias por los mensajes de apoyo. Força Barça!", escribió el canterano azulgrana.