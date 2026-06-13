Impactante Joao Cancelo con su accidente: "Aún recuerdo el último grito de mi madre"

Joao Cancelo concedió una emotiva entrevista al programa Alta Definição de la 'SIC' en el que reveló detalles íntimos de su vida. El jugador blaugrana explicó el trágico accidente que acabó con la vida de su madre cuando tenía solo ocho años y que le ha marcado toda la vida: "Fue un instante que cambió mi vida para siempre. Recuerdo algunas cosas. Recuerdo el último grito de mi madre. Recuerdo a mi hermano llorando, todavía un niño, de ocho años", explicó.

El duro accidente acabó con la vida de su madre y fue una auténtica tragedia. Incluso, intentó salvarla pero no pudo: "Intenté levantar el coche para sacar a mi madre de debajo, pero no pude, no pude. Estaba todo muy oscuro, estábamos entre los arbustos, en la A2, al borde del precipicio. Intenté levantar el coche con todas mis fuerzas, pero no pude, levantar un coche es completamente imposible".

El internacional portugués también explicó el robo que padeció en el 2021 cuando jugaba en el Manchester City, con unos ladrones que le amenazaron en su mismo dormitorio: "Uno de los ladrones me dio la espalda y vi la oportunidad de hacer algo. Hoy me arrepiento, pero logré darle un puñetazo en la nuca. Cayó hacia adelante y el cuchillo se le cayó al suelo. Le di una patada al cuchillo y de repente me golpearon en la cabeza con una barra de hierro".

El lateral añadió que "esta cicatriz que tengo en la cabeza hasta el día de hoy es de eso; necesité ocho puntos. Perdí el conocimiento. Luego desperté y tenía un cuchillo apuntándome al cuello…”, recordó el lateral con emoción.

Cancelo se encuentra ya en Estados Unidos concentrado con la selección de Portugal y a la espera de su fichaje definitivo con el Barça. El jugador ha llegado a un acuerdo total con el club blaugrana por dos temporadas y está a la espera de que haya acuerdo económico para el traspaso con el Al Hilal.