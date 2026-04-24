De niño vulnerable a referente social: la batalla de Marcus Rashford contra la pobreza infantil

La vida de Marcus Rashford es la de un ejemplo de superación. Una historia de éxito personal, en la que ha podido sacar a toda su familia adelante tras tener una infancia muy dura. El extremo azulgrana, cedido por el Manchester United hasta el 30 de junio, creció en Wythenshawe, un barrio situado al sur de Manchester, Inglaterra. Se crió en un entorno humilde dentro de una zona conocida por sus dificultades económicas.

Su madre, Melanie Maynard, intentó cuidar de una familia numerosa como podía. Dane Rashford y Dwaine Maynard, quienes actualmente trabajan como sus representantes y asesores futbolísticos, junto a sus hermanas, Chantelle y Claire, y el propio Marcus, componían una familia que trataba de sobrevivir.

La resiliencia de su madre

Su madre trabajaba muchas horas en tres empleos y sacrificaba todo por sus cuatro hermanos. Rashford recuerda una expresión que a veces veía en su madre cuando luchaba por llevar comida a casa: era ansiedad, casi desesperación, y eso ha influido en gran parte de su ayuda a los más vulnerables.

"Mi madre es todo”, dice. “Cada característica positiva que ves en mí es de ella. Si tuviera que describirla en tres palabras serían: fuerte, protectora, imbatible”, afirmó en una entrevista al The Guardian.

De pequeño, Rashford dependía de los desayunos escolares, de las comidas que regalaban en el colegio. Acudía a buscar comida a los bancos de alimentos y comedores sociales. Formaban parte de su vida. A menudo, visitaba 'Northern Moor' para recoger las cenas de Navidad de cada año, una zona residencial y suburbio en el sur de Manchester, Inglaterra, situado aproximadamente a 8 kilómetros del centro de la ciudad.

Marcus Rashford durante la campaña benéfica 'In the Box'. / Manchester United

Pero su madre, 'Mel' cocinaba cuando volvía del trabajo por la noche para que él pudiera al menos tener un plato encima de la mesa. Todo eso llevó a Rashford a sentir una inquietud por la pobreza infantil, un problema social que afecta aproximadamente el 42% de los niños en Manchester. Esto equivale a unos 46,700 menores que residen en hogares con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

En 2020, en plena pandemia de Coronavirus, Rashford se integró en las familias que tenían situaciones similares. “Me preocupaban los niños como yo si cerraban las escuelas”, decía en The Guardian. “Sin el desayuno escolar y las comidas gratuitas, tenía muy poco. ¿Qué habríamos hecho mi madre y yo?”, comentaba.

Reconocido por ayudar a la lucha contra la pobreza infantil

Su trabajo ya no se limita solo al fútbol. En el Reino Unido ha ayudado a los niños más vulnerables. Fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por la Reina Isabel II en 2020 por su lucha contra la pobreza infantil.

“Me lesioné la espalda el pasado enero y pasé tiempo con familias durante mi recuperación a través de FareShare, y estaba claro que dependían tanto de los vales de comida como de los bancos de alimentos. No era una cosa o la otra. Necesitaban ambas para sobrevivir. Yo sabía lo que era ese miedo. Sabía cómo se veía el miedo en mi madre. No quería eso para ningún niño ni ningún padre”.

Marcus Rashford, de pequeño, comiendo en el colegio / SPORT.es

El futbolista del Barça colaboró con la organización benéfica 'Fare Share', que recoge y distribuye excedentes de alimentos. El inglés cubrió parte del déficit de comidas gratuitas cuando las escuelas cerraron temporalmente a finales de marzo. Al principio, el objetivo era recaudar 115.000 euros, que proporcionarían comidas a 400.000 niños. Pero Rashford también empezó a preocuparse por lo que ocurriría durante las vacaciones de verano.

La colaboración con el Gobierno

Su campaña no se detuvo pese a los obstáculos. Uno de los más importantes llegó en junio, cuando el gobierno rechazó su propuesta de mantener los vales de comida de 17 euros semanales durante el verano. En respuesta, publicó una carta abierta dirigida a los diputados, lo que terminó influyendo en un cambio de postura del gobierno. Boris Johnson lo contactó posteriormente para anunciar la creación de un fondo de 138.283 millones de euros destinado a comidas en verano.

“Hay casi 400.000 niños en el Reino Unido que nunca han tenido un libro”, comentó. “Quiero que encuentren en la lectura una vía de escape del miedo y la ansiedad”, decía. “Compite solo contigo mismo. Cada uno tiene su propio camino. Entrena duro y cree en ti mismo. Mi deseo es que todos los niños comiencen la vida en igualdad de condiciones y tengan las herramientas para alcanzar sus sueños”, concluía.

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Ahora, lejos de Manchester, afronta la recta final de su etapa en Barcelona. El club no tiene previsto ejercer la opción de compra de 30 millones de euros, y lo más probable es que regrese al Reino Unido.