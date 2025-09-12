La impactante apuesta de Adidas por Lamine Yamal

Tras la presentación oficial del nuevo logotipo de Lamine Yamal junto a Adidas hace apenas unos días, este viernes se han mostrado las primeras botas exclusivas del jugador azulgrana en colaboración con la marca alemana.

El modelo lleva el nombre de F50 LAMINE YAMAL y se caracterizan por su base llamativa en tonos púrpura y rosa, detalles en rosa claro y lila, y acentos en limón neón. En este sentido, el diseño fusiona elementos de generaciones pasadas para reflejar el estilo de juego dinámico del delantero del Barcelona y su rápido ascenso en el fútbol.

Además, las botas también marcan un momento clave con el debut de su logotipo oficial: un emblema que combina sus iniciales, el número 304 que representa el código de área de su ciudad natal, su pie izquierdo sobre el balón y referencias a estructuras icónicas de Barcelona, simbolizando su profunda conexión con sus raíces y su futuro.

Lamine Yamal con sus nuevas botas exclusivas en colaboración con Adidas / Adidas

Lamine sigue la estela de Messi

El nivel de Lamine Yamal con tan solo 18 años es extraordinario, lo que ha supuesto que todo el mundo comente lo que hace. Precisamente habló de esta cuestión hace unos días en una entrevista en el podcast 'Resonancia de Corazón': "No me importa lo que digan de mí. Ya me he acostumbrado. Al final me he dado cuenta de que, cuánto mejor esté jugando, más se hablará".

"¿Tú has visto alguna vez en el mundo que algún niño de 18 años salga de fiesta y digan: '¡bua, ha salido de fiesta'? O a algún niño de 18 años que digan: ¡bua, ha hecho esta celebración'... Al final es que estoy bien. Yo sé que si mañana salgo a la calle y digo: 'hola'. Van a decir: 'ha dicho hola'. Y si tengo una novia, van a hablar de la novia...", añadió el futbolista.

Este tipo de visibilidad también ha comportado que numerosas marcas hayan querido contar con él. Por eso, con esta nueva etapa junto a Adidas, Lamine vuelve a seguir el ejemplo de Leo Messi y se convierte uno de los pocos jugadores con su propia línea dentro de la empresa deportiva.

En este sentido, las botas ya están disponibles en tres rangos de precio: desde 50 € para el modelo de entrada hasta 270 € para el modelo élite a través de la web de Adidas y, además, el azulgrana las utilizará por primera vez en la cuarta jornada de Liga en el partido del próximo domingo 14 de septiembre contra el Valencia.