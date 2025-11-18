Así impacta el regreso al Spotify Camp Nou en la economía del Barça

El FC Barcelona anunció este lunes una de las noticias más esperadas por el barcelonismo, el regreso al Spotify Camp Nou para el próximo sábado en el partido de Liga que los de Hansi Flick jugarán contra el Athletic. Gran noticia tras haber obtenido por parte del Ajuntament de Barcelona la licencia de primera ocupación de la fase 1B de las obras, lo que permite la ocupación de las zonas de Tribuna, Gol Sur y Lateral y una capacidad de 45.401 espectadores.

La noticia fue muy bien recibida en el barcelonismo, en la junta directiva y en el área económica del club. Y es que el regreso al Spotify Camp Nou tendrá un importante impacto económico en las cuentas del FC Barcelona esta temporada. Para empezar, en la Asamblea de Compromisarios que se celebró el pasado 19 de octubre, los socios aprobaron un presupuesto para este curso de 1.075 millones de euros. El presupuesto contempla unos ingresos por estadio de 226 millones de euros, 51 más de los que se ingresaron en el ejercicio 2024-25. El aumento se debe a la vuelta progresiva del público al Spotify Camp Nou. Con el regreso ante el Athletic, en el club se aseguran el cumplimiento de ese presupuesto e indican que, teniendo en cuenta la gran expectación que levanta el equipo, podrían superarse las previsiones.

El regreso también es importante, económicamente hablando, porque el club dejará de gastar en el Olímpic Lluís Companys. Han sido unos 25 millones de euros los que ha desembolsado el Barça en estas más de dos temporadas jugando en Montjuïc. Además del alquiler del estadio, el Barça ha pagado también en seguridad, en dispositivos especiales o en arreglos de accesos, tanto al inicio como cuando ha tenido que arreglarse alguna cosa, así como en el plan de movilidad que se diseñó. El cálculo aproximado, teniendo en cuenta que no es igual el gasto, por ejemplo, en un partido contra el Real Madrid que en otro ante el Getafe, es de medio millón de euros por partido. En este sentido, en el club esperan que fructifiquen las negociaciones con la UEFA y se puedan disputar también en el Spoitify Camp Nou los dos partidos que le restan al equipo de Flick como local en la primera fase europea, ante el Eintracht de Frankfurt y el Copenhague. Sería importante porque además del ahorro, tener dos estadios abiertos es un gasto importante.

También son buenas noticias para el área comercial. El presupuesto da unos ingresos de 543 millones de euros en este apartado. La vuelta al templo de Les Corts hará que crezcan las ventas de la Botiga del Spotify Camp Nou.

Volver al Estadi también debe impactar de forma positiva por lo que se refiera al 'fair play' financiero de LaLiga. El club azulgrana sigue sin estar en la regla del 1-1, pero espera estarlo pronto. El hecho de lograr más ingresos ayudará, así como los 475 asientos VIP que se cedieron a dos grupos inversores en diciembre del año pasado. Se cedieron por 100 millones de euros, de los que se contabilizaron 70 en el pasado ejercicio. Faltan 30 por cobrar que deben acercar al club al 1-1. Los pagos se han hecho sin problemas y hay uno previsto para diciembre.