Imanol: "Es una gozada ver al Barça"

Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, ha preparado el partido contra el Barça con poco tiempo, tras jugar ante el Real Madrid la ida de las semifinales de Copa, y con muchas bajas. Seguras son las de Pachecho, Zakharyan, Odriozola, Becker, Kubo y Aguerd. Se pueden añadir también las de Susic y Oyarzabal, que acabaron con problemas el partido ante el Real Madrid.

"Luka Sucic continuaba con molestias y casi seguro no va a aparecer en el entrenamiento, está casi seguro descartado, y con Mikel Oyarzabal vamos a esperar hasta el último momento, porque terminó con molestias en el isquio, pero mucho me temo que, por las sensaciones que tenía ayer, tampoco va a estar. Intentaré hacer una convocatoria y un once competitivo para poder hacer frente al Barcelona", explicaba el técnico del entrenador antes de la última sesión prevista para esta misma tarde.

El técnico realista es consciente de las dificultades que tendrá su equipo este domingo en Montjuïc, teniendo en cuenta que el Barça de Hansi Flick no conoce la derrota en este 2025 y ha recuperado el liderato de la Liga. Imanol ha elogiado al equipo azulgrana. "Tanto a nivel individual como colectivo están en un grandísimo momento. Es una gozada verles, con el atrevimiento que juegan, haciendo uno o dos goles buscan el tercero, el cuarto o el quinto, por eso en momentos puntuales recibe más goles de los que le hubiera gustado", explicó el de Orio, que ve al Barça entre los mejores equipos del mundo: "Juega siempre a hacer más goles y a intentar matar a los equipos. A ese nivel han dado un salto importantísimo. Presiona siempre arriba y es muy agresivo. Y con balón no lo vamos a descubrir ahora, tanto a nivel individual como colectivo están creciendo mucho y están haciendo una gran temporada. Si el otro día dije que el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, no hace falta decir que el Barcelona está a la par".

Con el del Olímpic Lluís Companys, Imanol habrá dirigido a la Real Sociedad en 324 partidos, igualando la marca de Alberto Ormaetxea.