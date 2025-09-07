Imanol Alguacil quiere llevarse a Oriol Romeu a Arabia

Oriol Romeu sigue sin equipo tras su raro adiós del FC Barcelona. Los culés y el centrocampista de Ulldecona llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato durante el mercado de fichajes, movimiento clave para poder inscribir a todos los futbolistas que faltaban, pero se anunció varios días después. Ahora, con el mercado ya cerrado, es agente libre y sigue barajando opciones para decidir cuál será su nuevo club.

Una de sus nuevas novias parece ser el Al-Shabab de Imanol Alguacil. El conjunto saudí estaría muy interesado en incorporar al exculé a su equipo, en el que ya están jugadores como Yannick Ferreira Carrasco o el delantero marroquí Hamdallah, según ha informado el diario MARCA y medios árabes.

En los próximos días se prevé una reunión telemática entre los representantes del jugador y el club de Riad para continuar las negociaciones. SPORT ha podido confirmar mediante fuentes cercanas al jugador que muchos clubes se han puesto en contacto con su entorno tras rescindir su contrato con el Barça, aunque ellos siguen esperando para definir su futuro.

Iñaki Peña y Oriol Romeu en un entrenamiento del Barça. / Valentí Enrich / SPORT

El gran fichaje del Al-Shabab esta temporada ha sido el de Imanol Alguacil. El exentrenador de la Real Sociedad firmó por el conjunto saudí tras siete años en Anoeta y sería el segundo exfutbolista del Barça que pone rumbo a Asia en este mercado tras la marcha de Iñigo Martínez al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Agente libre

Tras un regreso al Barça algo decepcionante en 2023, Romeu puso rumbo al Girona como cedido el curso pasado. Allí jugó 31 encuentros en una temporada gris de los de Míchel que llegaron a coquetear con el descenso en las jornadas finales.

Oriol Romeu, con la camiseta del Girona / JAVI FERRANDIZ

Ahora Oriol Romeu, que este mes de septiembre cumplirá 34 años, es un jugador libre. Tuvo varias ofertas durante el mercado de fichajes, pero no consiguieron cerrar ninguna. El Girona, su anterior equipo, fue uno de los clubes que estudió su contratación, pues siempre ha sido muy del agrado de su entrenador, Míchel.

Como jugador libre, puede fichar por cualquier equipo y también hay países en los que el mercado sigue abierto. Es el caso de Brasil, Qatar o Turquía, además de Arabia Saudí.