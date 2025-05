Raphinha es uno de los capitanes y una de las estrellas de este Barça. El brasileño está preparado para afrontar el clásico de este domingo tras la eliminación ante el Inter en la Champions. También para cerrar la renovación de su contrato, que acaba el 30 de junio de 2027.

"Pensar en llegar a la cima del fútbol sin el Barcelona es ilógico. Lo estoy disfrutando muchísimo ahora mismo. No me lo esperaba ni en sueños", explica el brasileño en Movistar, dando pistas sobre su próxima renovación, que hace semanas que ya negocia su agente con el que fue su representante y ahora es director deportivo del club azulgrana, Deco. "No me imagino un Barcelona sin Raphinha. ¿Lo siguiente? Mi renovación".

El brasileño habla de cómo se vive un clásico, un partido que considera muy especial. "Se viven como una final. Es un partido diferente, algo especial. La ciudad se paraliza. El mundo entero lo ve. Hasta el momento de entrar al estadio, todo está muy tenso. La tensión es normal en todos los partidos, pero este es más intenso", admite.

Y sigue hablando de las opciones del Barça en un encuentro al que llega con cuatro puntos de ventaja y que puede ser decisivo para el desenlace de la Liga. "Nosotros y el Real Madrid luchamos por La Liga, no hay mejor ni peor equipo. Creo que estamos bien preparados y conseguiremos un gran resultado. Poder jugar y marcar en el clásico es especial para mí, pero lo mejor es ganar, marque o no. Ganar es lo que importa".

Raphinha habla también de lo que supone para él ser uno de los capitanes del Barça. "Me emocioné mucho cuando el entrenador dijo que sería uno de los capitanes, porque no me lo esperaba. Utilizo lo aprendido a lo largo de los años de mi carrera para intentar darle el mejor consejo a Lamine Yamal".

Y por último, elogio a Robert Lewandowski: "Cuando llegué, hablé mucho con Lewandowski. Es increíble cómo ha llegado a esta edad y cómo sigue haciendo lo que hace". Y también para Hansi Flick. "Ha cambiado mi carrera. Él quería verme trabajar y que hablásemos antes de tomar una decisión porque me veía en su proyecto. Sin él, no estaría aquí. Él me ha dado la confianza para quedarme aquí".