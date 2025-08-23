Imágenes exclusivas: el Spotify Camp Nou sigue tomando forma entre la incertidumbre

Aunque las últimas noticias sobre el regreso al Spotify Camp Nou tienen a la afición culé con el corazón en un puño, l'Estadi sigue recuperando el pulso a cada nueva imagen del magnífico feudo azulgrana que se viene. Las fotografías aéreas a vista de helicóptero que ha conseguido SPORT en exclusiva confirman que el avance de las obras es cada vez más visible: estructuras definidas, grúas trabajando sin descanso y la sensación de que el estadio empieza a perfilar su silueta definitiva entre la polémica por el baile de fechas y la incertidumbre sobre el regreso definitivo.

La respuesta, por ahora, sigue atrapada entre documentos de obra, certificados municipales y promesas de una directiva que se han ido aplazando. El Barça, obligado a comunicar a la UEFA dónde disputará sus partidos de Champions con fecha límite marcada a 28 de agosto, vive en un limbo.

En el club no pierden la esperanza porque la puerta de un regreso anticipado al Camp Nou permanece entreabierta si se tramita a tiempo el certificado de final de obra y las autoridades municipales dan el visto bueno para septiembre el certificado de Primera Ocupación para poder albergar partidos con público en las gradas (27.000 en una primera fase).

En clave UEFA y Champions, el Barça confía en la flexibilidad del organismo europeo. La experiencia reciente de otros clubes, como la Fiorentina, permite cierto optimismo. Pero mientras no se cumplan las condiciones de seguridad ni se cubran zonas clave de tribuna y hospitalities, el regreso sigue siendo un deseo más que una certeza.

Para cubrirse las espaldas, el Barça ya tiene atada la opción Montjuïc, que se erige como la solución de emergencia al menos hasta febrero después de conseguir el permiso de la empresa encargada, BSM. Desde el Ajuntament de Barcelona, por cierto, lo ven como la más realista.

Urgencia económica

En paralelo, Laporta se enfrenta a un tablero económico tan exigente como las obras. El acuerdo para explotar los asientos VIP a cambio de 100 millones se ha convertido en pieza central de la estrategia financiera para este curso. El Barça pretende computar toda la cifra en el presente ejercicio para recuperar la regla 1:1 y desbloquear inscripciones, pero Crowe Spain todavía no ha dado su visto bueno y parece que no habrá luz verde antes del cierre del mercado.

La urgencia económica, más allá de los asientos VIP y el 1:1 se entiende con solo mirar las cuentas de explotación e imaginar el presupuesto que viene. En Montjuïc, la primera temporada dejó 63 millones menos de ingresos por día de partido respecto al Camp Nou. El último curso, pese a un salto notable en asistencia y facturación —2,8 millones de media por encuentro—, las cifras todavía quedaron lejos de los 97,6 millones que generaba el coliseo azulgrana antes de su cierre.