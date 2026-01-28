La imagen de una rata en los alrededores del césped del Camp Nou se hace viral

Una situación poco habitual se produjo en la previa del partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Copenhague. TNT Sports México publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se aprecia una rata corriendo por una de las zonas exteriores del césped del Spotify Camp Nou horas antes del inicio del encuentro. Las imágenes llamaron la atención y se difundieron rápidamente en distintas plataformas.

El vídeo se suma a una semana marcada por los problemas derivados de la meteorología en el estadio azulgrana. El pasado domingo, en el encuentro ante el Oviedo, el Camp Nou se vio seriamente afectado por una fuerte tormenta, con lluvias intensas que provocaron acumulaciones de agua en varias zonas del recinto.

Durante aquel partido, numerosos aficionados abandonaron sus asientos antes del final para resguardarse de la lluvia, refugiándose en los pocos espacios cubiertos disponibles dentro del estadio. La intensidad del aguacero también afectó al trabajo de los medios de comunicación, ya que algunos periodistas tuvieron que dejar la zona de prensa, igualmente alcanzada por la tromba de agua.

Estos episodios han puesto el foco en las condiciones del estadio en los últimos días, tanto por el impacto del mal tiempo como por la difusión de imágenes poco habituales en un escenario que esta noche acoge un compromiso europeo.