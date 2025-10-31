Los ilustres vecinos de Lamine Yamal

Lamine Yamal ha adquirido una espectacular casa en la que habían convivido Gerard Piqué y Shakira mientras fueron pareja. Situada en la urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, la mansión forma parte de una zona edificada más amplia que, en su día se divivió en cuatro módulos, dos de los cuales son los que acaba de comprar el futbolista blaugrana por 10,5 millones de euros.

En uno de los otros dos vivía la madre de Shakira, mientras que en el otro aún siguen viviendo los padres de Gerard Piqué, que se convertirán, de esta forma, en vecinos del blaugrana. Obviamente, todas estas construcciones son independientes entre sí, pero si durante mucho tiempo Joan Piqué y Montserrat Bernabéu tuvieron a su hijo y a la que fue su nuera muy cerca, además de a la consuegra, con quienes compartirá vecindario será ahora Lamine Yamal, que está a la espera de que se acaben de realizar todas las reformas necesarias para poder trasladarse a vivir a su nuevo hogar, que compartirá con su pareja, Nicki Nicole.

Se trata de un paso más en un proceso de independencia que arrancó cuando el jugador decidió dejar La Masia e irse a vivir solo en un piso enn Sant Joan Despí.