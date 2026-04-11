Los ilustres del deporte catalán, protagonistas en la cena del Esport Solidari Internacional

Barcelona fue el escenario de una nueva edición de la Cena Solidaria de Esport Solidari Internacional (ESI), una de las citas benéficas más consolidadas del calendario social y deportivo de la ciudad. El evento, que alcanzó su 21ª edición, tuvo lugar en el Hotel Grand Hyatt Barcelona y volvió a reunir a rostros conocidos del deporte, la cultura y la vida institucional catalana.

Uno de los nombres propios de la noche fue Tyrhys Dolan, futbolista del Espanyol, que recibió uno de los Premios Solidarios anuales por la labor social que desarrolla a través de la fundación Go Again, impulsada por él mismo. También fue distinguido Siscu Morell, referente en la lucha contra la ELA y responsable de la fundación Swim For ELA, en reconocimiento a su ejemplo de superación.

Josep Maldonado, anfitrión, con Jaume Collboni / Dani Barbeito

Además, la organización premió a Hyatt por su compromiso con la responsabilidad social corporativa y por su implicación en diferentes proyectos solidarios. La entidad organizadora destaca especialmente la trayectoria histórica de la cadena hotelera en la defensa de los derechos humanos.

La gala contó con presencia institucional destacada. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; del presidente del Parlament, Josep Rull; del conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez; y del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, entre otros representantes políticos e institucionales, no fallaron a la cita.

Joan Vehils, director de SPORT, con David Escudé y Jaume Collboni / Dani Barbeito

Presencia del 'Dream Team'

En el apartado de invitados, también estuvieron varias caras conocidas del deporte y del espectáculo. Entre ellas los exfutbolistas Jordi Alba, Eusebio Sacristán, Julio Salinas y José Mari Bakero, además del atleta José Luis Blanco.

Thiago y Alba, con Maldonado / D. Barbeito

Entre los deportistas que acudieron a la cena destacaron Rafa Marañón, Jordi Arrese, Fernando Romay, Aito Garcia Reneses, Thiago Alcántara, Sergi Bruguera e Isidre Esteve, así como Alejandro Blanco y Toni Freixa.

Dolan, premiado / -

En el ámbito cultural acudieron, entre otros, los actores Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, así como nombres vinculados a la comunicación como Joan Vehils, Santi Nolla y Jordi Hurtado.

Joan Collet, ex presidente del Espanyol, saluda a Joan Vehils, director de SPORT / Dani Barbeito

La velada incluyó además actuaciones musicales de Pemi Fortuny, Max Navarro, Lorca, Guaraná y Sabor de Gracia, en un programa que combinó el componente solidario con el carácter social del acto. Durante la cena se proyectó también un vídeo sobre los proyectos que desarrolla ESI, una fundación presidida por Josep Maldonado y centrada en utilizar el deporte como herramienta educativa, de inclusión y de cooperación internacional.

La delegación del Espanyol, en la cena solidaria / D. Barbeito

Con esta nueva edición, la Cena Solidaria de ESI refuerza su papel como escaparate de iniciativas vinculadas a la solidaridad y al deporte, con especial atención a las personas más vulnerables. Barcelona vovlió así a convertirse en punto de encuentro para una noche de compromiso social con claro acento deportivo.