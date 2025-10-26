El ilustrador Miki Noëlle se acuerda de SPORT el día del clásico

El FC Barcelona se enfrenta este mediodía al Real Madrid (16:15 horas) en el primer clásico de la temporada que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos son líderes de la clasificación en solitario, con dos puntos de ventaja respecto a los blaugranas. Por ello, se trata de un partido de alta importancia entre los dos grandes candidatos a alzar el título de Liga cuando finalice el curso.

Si tenemos que destacar a dos protagonistas de este partidazo, sin duda, serían Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Los delanteros de Barça y Real Madrid son las grandes estrellas del campeonato liguero y dos de los mejores futbolistas del mundo. Es por ello que los focos mediáticos les apuntarán en uno de los mejores partidos que se pueden ver en el fútbol actual.

El artista Miki Noëlle ha querido plasmar a ambos jugadores en el póster que ha dibujado para la previa de este partido. Lamine Yamal y Kylian Mbappé aparece jugando a la videoconsola en la que aparecen Marcus Rashford y Dani Carvajal como jugadores del clásico 'Fifa Street'. Entre otros objetos que aparecen en la habitación, encontramos, también, un diario Sport en el suelo.

Este artista, con su estilo tan característico, se ha encargado de ir retratando la actualidad el FC Barcelona en sus redes sociales. Algunas de sus ilustraciones, incluso, han llegado a traspasar la pantalla y se han podido ver por las calles de la capital catalana.