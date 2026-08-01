El ilusionante mensaje de Hamza tras su debut goleador en el Barça

Hamza Abdelkarim fue, sin duda, el gran portagonista del amistoso del Barça ante el Birmingham. El delantero egipcio, muy apreciado por los técnicos, marcó los dos goles del equipo blaugrana y fue elogiado por Hansi Flick. Hamza se sintió emocionado por su actuación y lanzó un mensaje en sus redes sociales para celebrar su doblete. "Marcar goles con esta camiseta se siente completamente diferente. Seguimos trabajando en equipo".

El futbolista egipcio ha sido una apuesta de la dirección deportiva del Barça y llegó el pasado enero para incorporarse al juvenil tras realizar un campeonato mundial sub'20 encomiable. Muchos clubs se fijaron en él, pero el Barça se avanzó y acabó llegando a un acuerdo con el Al Ahli para una cesión con opción de compra de 3 millones de euros, que han abonado este verano. Parte de este acuerdo implicaba un amistoso y por ello el equipo egipcio jugará el Gamper este año.

Hamza tiene el reto de convencer a Flick para quedarse en el primer equipo. Los técnicos de la base ya tienen claro que pocos partidos va a jugar en el filial porque tiene muchísimos números para convertirse en el segundo delantero del primer equipo. Y más tal y como está el mercado. La idea es que esté en dinámica de primer equipo todo el curso.

El futbolista asombró en sus primeros entrenamientos y en los partidos del juvenil. Tanto, que fue incluido en la lista de Egipto para el Mundial y debutó en una gran cita. Es un jugador muy maduro, físicamente hecho y con una capacidad goleadora extraordinaria. En el Barça no tienen duda de que va para crack.