El ilusionante Barça del futuro tuvo su primera gran fotografía en la Supercopa

La Supercopa de España lograda por el Barça ante su némesis deportiva fue un chute de adrenalina para la plantilla y el cuerpo técnico culé. La derrota en el clásico liguero levantó muchísimas ampollas y los jugadores se la tenían jurada a un Real Madrid que se enfundó el papel de víctima desde la previa y con un planteamiento rácano de Xabi Alonso, vestido con el traje de José Mourinho y no con el de Pep Guardiola.

El banquillo del Barça, después del pitido final de Munuera Montero / EFE

No hay futbolista que viva de forma más intensa el gran clásico del fútbol español que los canteranos. Ellos han mamado desde la base qué significa defender el escudo del Barça, vestir con orgullo la azulgrana, en los malos y en los buenos momentos, como el vivido el domingo en Jeddah. Ellos son el ADN del club. La filosofía que impregnó Johan Cruyff y que perdura en la actualidad. La esencia de un escudo al que defienden hasta la última gota de sudor cuando delante ven a un adversario de blanco.

Una generación con hambre

El Barça puede jactarse de tener una de las mejores, sino la mejor, cantera del mundo. Una fuente de petróleo inagotable que nutre al primer equipo continuamente y que en las últimas décadas ha sido el cimiento sobre el que edificar los mayores éxitos de la centenaria historia del club. Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, Valdés, Sergio... todos ellos jugadores de época y con un legado extraordinario que parece irrepetible. Parece. Porque la nueva generación que está y que viene se ha instalado en la ola ganadora a las primeras de cambio.

Es por eso que desde el propio club sacaron pecho nada más recibir el trofeo de ganador de la Supercopa de España. El Barça publicó en sus redes sociales una fotografía que permite a la culerada sentirse orgullosa, sabedores que se podrá ganar o perder, pero que en el vestuario hay una sólida estructura formada por futbolistas que viven y sufren el escudo como un aficionado.

Los canteranos del Barça, con la Supercopa de España / FC Barcelona

El Barça que viene

Jugadores consolidados en el vestuario, en el once, con voz autorizada como Lamine, Cubarsí, Fermín, Olmo, Balde, Gavi, Casadó o Eric. Y una hornada de imberbes con ganas de derribar la puerta y convencer a Hansi Flick. Dro, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Kochen y Marc Bernal, ya recuperado de su larga convalecencia, pelearán por más minutos. Y los que vienen detrás. Los que no salen en la foto. El Barça tiene mucho presente y mucho futuro.