Ilusión Marc Bernal: titular un año y tres meses después con el Barça

La titularidad de Marc Bernal es la gran noticia del partido ante el Alavés. El canterano blaugrana está llamado a liderar el centro del campo del Barça en la próxima década, pero se le ha mimado absolutamente para que pueda regresar a los terrenos de juego con total tranquilidad tras su grave lesión de rodilla. Un año y tres meses después de aquella desgracia, Bernal vuelve a un once titular del equipo blaugrana con el reto de poder afianzarse en los próximos meses. Es la gran apuesta del Barça para el centro del campo y su regreso ilusiona.

Bernal se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 27 de sgosto del 2024 en una jugada desafortunada en el campo del Rayo Vallecano. Hasta aquel entonces, Bernal se había convertido en una de las grandes apuestas de Hansi Flick, que desechó la opción de fichar a un pivote para jugársela con los chicos de la casa. Y Marc Bernal estuvo, a pesar de la edad, por delante de Casadó en un inicio de campeonato trepidante...hasta que cayó lesionado.

En esos partidos, Bernal recibió los elogios de muchísima gente del fútbol. Incluso, Pep Guardiola llegó a compararle con Busquets y se mostró sorprendido por el físico y las aptitudes de un chico que entonces no había cumplido los 18 años. Pero la mala fortuna hizo que tuviese que parar un año cuando tenía la gran posibilidad de asentarse en el equipo blaugrana. Tras su lesión, Flick le dio la alternativa a Casadó, aunque en el club siempre han creído que el prototipo para esa posición es Bernal.

Marc Bernal apretó en su recuperación y pudo realizar la pretemporada con cierta normalidad, aunque los servicios médicos quisieron curarse en salud y no le dieron el alta hasta el pasado 13 de septiembre. El club no quiso correr ningún riesgo para un jugador que renovó hasta el 2029 a pesar de estar lesionado porque la fe que hay en él es mucha. Flick le ha pedido calma durante estos últimos meses porque no lo veía preparado y con ritmo y solo le ha utilizado algunos minutos, muy pocos, para que fuese entrando con calma.

Bernal tuvo ofertas para irse en verano, pero el Barça no quiso que se fuera para recuperarlo totalmente en casa. Existe la sensación de que su poderío físico y su buena pierna acabará por hacerse con las riendas del centro del campo. Cederle era arriesgarse a que le exprimiesen demasiado cuando aún no estaba listo y Flick frenó la salida. Habló con él y le dejó claro que iría augmentando su presencia hasta su titularidad ante el Alavés, propiciada también por la baja de Frenkie de Jong. Será, sin duda, uno de los jugadores a seguir en un doble pivote de la casa, junto a Marc Casadó.