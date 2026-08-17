La ilusión de Gordon tras su estreno con el Barça: “Con esta hermosa camiseta”

Anthony Gordon ya ha vivido sus primeros minutos como jugador del FC Barcelona y no ha tardado en compartir sus sensaciones después de un estreno que dejó buenas impresiones. El extremo inglés fue titular en el amistoso ante el Basilea y, un día después del encuentro, publicó en sus redes sociales una historia de su debut.

“Primeros minutos de la temporada y con esta hermosa camiseta”, escribió Gordon en Instagram junto un corazón blaugrana y a una imagen del amistoso disputado ante el Basilea. En la fotografía, el futbolista aparece con la segunda equipación del conjunto blaugrana, de color naranja, que estrenó precisamente en su primer partido como culé.

La publicación refleja la ilusión del futbolista por sus primeros pasos como blaugrana. Gordon aterrizó en Barcelona hace apenas una semana, después de disputar el Mundial con Inglaterra, y Hansi Flick no necesitó demasiado tiempo para darle la alternativa.

La historia de Gordon / Instagram

Un estreno con buenas sensaciones

Gordon ocupó el extremo izquierdo y fue uno de los jugadores más activos del Barça durante la primera mitad. Desde los primeros minutos buscó encarar a su marcador y generó peligro con sus internadas por la banda. En el minuto 3 llegó hasta la línea de fondo y puso un pase atrás que estuvo cerca de encontrar rematador, mientras que poco después recortó hacia dentro y terminó una jugada con un disparo por encima del larguero.

El inglés disputó 45 minutos antes de ser sustituido y cerró su estreno con 41 intervenciones. Una primera toma de contacto positiva que le permitió empezar a mostrar las cualidades por las que el Barça apostó por él.

Gordon durante el partido contra el Basilea / FCB

Con ganas de empezar

Gordon ya había dado muestras de sus ganas de ponerse a trabajar desde el primer momento. El futbolista debía incorporarse a los entrenamientos el 10 de agosto, pero decidió adelantar su regreso y apareció en la Ciutat Esportiva Joan Gamper un día antes de lo previsto y su rápida puesta a punto tuvo premio ante el Basilea.

Ahora, el inglés empieza a familiarizarse con sus nuevos colores. Tras una llegada marcada por las prisas por ponerse a las órdenes de Flick, Gordon ya tiene su primera fotografía de partido con la camiseta blaugrana y sus primeros minutos como jugador del Barça. El mensaje publicado en Instagram, acompañado de los corazones azul y rojo, resume el momento que vive el futbolista: primer partido, primera camiseta y primeros pasos en su nueva etapa en Barcelona.