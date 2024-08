Ilkay Gündogan se despide del Barça en sus redes sociales: "Siempre quise jugar en el Barça"

Gündogan cierra su etapa en el Barça. El alemán se marchará al Manchester City para recuperar el proyecto de Pep Guardiola, en el que ha estado la mayor parte de su carrera. Tras una temporada en el conjunto azulgrana, Gündogan ha dicho adiós. Quizá los problemas para inscribir jugadores y la masa salarial han sido determinantes, o tal vez la marcha de Xavi. El club necesita liberar masa salarial como sea para, sobre todo, inscribir a Dani Olmo y ante la incapacidad de obligar a los jugadores que no interesan a irse, el alemán ha dado un paso al frente que salvará la vida al Barça. No era lo deseado, pero ahora ha sido obligatorio.

El mensaje de despedida

"Queridos culés [...] Después de un año ha llegado el momento de decir adiós. Vine aquí para afrontar un nuevo y apasionante reto, y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil y tenía muchas ganas de ayudar a mis compañeros en la nueva campaña. Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste. No obstante, ha sido una época con experiencias increíbles y altibajos - siempre quise jugar en el Barça, y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que me llevaré toda mi vida. Os deseo lo mejor para la temporada y para el futuro. La afición se merece que este gran club vuelva a estar entre los mejores del mundo. Visca el Barça! Mis mejores deseos, Ilkay"

El comunicado oficial del Barça

El club azulgrana ha hecho oficial la marcha del alemán del FC Barcelona, que firma por el Manchester City con un acuerdo garantizado de una temporada hasta junio de 2025 con otro año opcional.

"El FC Barcelona y Manchester City han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador del primer equipo Ilkay Gündoğan. El Club expresa públicamente su agradecimiento a Gündoğan por su compromiso y dedicación y le desea mucha suerte y logros en el futuro, tanto a nivel personal como profesional. Una temporada como azulgrana Después de un año como culer, Gündoğan, que llegó procedente del Manchester City en el verano del 2023, deja al Barça con 51 partidos en sus botas. En total fueron 36 de Liga, 10 de Champions, 3 de Copa del Rey y los 2 de la Supercopa de España. Pieza importante en el centro del campo, terminó el curso, pues, como uno de los hombres más utilizados por Xavi Hernández, gracias a su visión de juego y a su liderazgo. Sus números de cara a portería se han cerrado en cinco goles, todos en la Liga, y 14 asistencias: 9 en la competición doméstica, 4 en la Champions y 1 en la Supercopa".

Se marcha como un señor

Gundogan podría haberse atrincherado como es habitual en algunos clubes, pero el alemán ha preferido seguir disfrutando de su carrera, y ha dado una auténtica lección. Sin hacer ruido se marcha. Y no a cualquier sitio: se va al Manchester City, uno de los dos mejores equipos del mundo en la actualidad.

El año pasado fue el jugador de campo que más minutos tuvo la pasada temporada. Eso no le aseguraba nada, ya que se empezaba un nuevo proyecto, con un sistema de juego diferente y con algunos fichajes que podrían dejarle con menos espacios. El centrocampista, que no fue fichado por la actual dirección deportiva, ya se olía algo extraño cuando llegó a la pretemporada. Es de ese tipo de futbolistas que las ha visto de todos los colores y empezó a tener claro que el club deseaba sacárselo de encima. Y no por motivos deportivos, pero sí económicos.

Su marcha no era imperiosa, pero si no se daban según que ventas irían a por él para ahorrarse una de las fichas más altas de la plantilla. Y así ha sido. Tras solo un año en el club prácticamente le invitaron a salir argumentando que este curso no iba a ser titular.

El City ha sido astuto

La relación excelente entre el técnico de Santpedor y el jugador alemán es una de las claves para una de las operaciones más inesperadas del mercado. Guardiola siempre ha elogiado a 'Gündo' del que destacó siempre su gran inteligencia y enorme calidad humana.

El técnico manresano explicó recientemente en una entrevista a Stern que "es un placer hablar de táctica con Ilkay" añadiendo que lo ve en un futuro como un gran entrenador. Sobre su aspecto humano Pep explicó que "Ilkay es el vecino ideal", aduciendo su carácter tranquilo y amigable.

Gundo firmará hasta el 30 de junio del 2025 más un segundo año opcional, que dependerá del rendimiento del jugador de Gelsenkirchen en la Premier League y el resto de competiciones que afrontará el conjunto que dirige el catalán Pep Guardiola.