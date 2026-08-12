Iker Rodríguez, el elegido tras un intenso casting de porteros

Hace solo unas semanas, el embrollo en la portería del FC Barcelona era total. Un puzzle enrevesado de difícil encaje. Regresaban Iñaki Peña, Ander Astralaga y Áron Yaakobishvili tras cumplir cesión, había que buscar una nueva salida para Ter Stegen y era un incógnita el futuro de Diego Kochen. Poco a poco, se ha ido aclarando todo. Y se han abierto las puertas para que Iker Rodríguez, con 18 años y un prometedor futuro por delante, apunte a ser el tercer portero del primer equipo del Barça y con muchos minutos en el filial para un rodaje necesario. Este miércoles, se ha incorporado a la dinámica del Barça Atlètic tras unas intensas semanas en el primer equipo.

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El de Sabadell es un elegido por delante de otros que parecían partir con ventaja no hace tanto. Pero no es casual, pues, desde hace tiempo, en el club guían su carrera y tienen claro que ya es el momento. Iker es un meta muy completo y con unas cualidades innatas que no han pasado desapercibidas.

Pretemporada decisiva

El internacional sub-18, de 1,87 metros de altura, fue llamado por Hansi Flick a los pocos días de arrancar la pretemporada. Tiempo de sobra por delante, preparado por José Ramón de la Fuente, para demostrar sus virtudes y aprender mucho. Por el camino, Iñaki Peña fue traspasado al Panathinaikos y Ander Astralaga, al Atlético de Madrid para jugar en su filial. El club, además, cedió a Diego Kochen al Lyngby danés tras considerar el de Miami que era lo mejor para su carrera buscar una nueva experiencia.

Iker Rodríguez, en un entrenamiento de pretemporada con el FC Barcelona / FCB

El Barça empezó la pretemporada con tres porteros: Wojciech Szczesny, Marc-André Ter Segen y Áron Yaakobishvili. Y después se sumó Iker. 'Tek' lo ha jugado prácticamente todo, mientras el alémán llegó incluso a viajar al stage en St. George's Park, pero salió rumbo a Amsterdam donde ha tenido un buen debut con el Ajax. 'Yako', por su parte, fue este martes uno de los seis futbolistas que se ejercitaron al margen del grupo mientras se concreta un destino. Con el grupo, solo Tek y el juvenil Iker Rodríguez.

Protagonismo en el Barça Atlètic

El meta del Barça Atlètic Eder Aller también tiene posibilidades. de hecho no será un puesto rígido, pero no cabe duda de que Iker Rodríguez parte con la ventaja de quien ha estado tres semanas en el día a día con el staff técnico comandado por Hansi Flick. Además de unas cualidades y una personalidad que llaman poderosamente la atención.

Óscar Gistau e Iker Rodríguez en el avión camino de Inglaterra / FCB

Dentro del club incluso le han llegado a comparar con Víctor Valdés. Palabras mayores, pues el de L'Hospitalet fue uno de los mejores porteros de la historia del club azulgrana. A Iker Rodríguez todavía le falta mucho trecho que recorrer, pero ya se puede considerar un 'superviviente' después de todos los vaivenes que ha habido en la portería. Se le abre por delante una temporada muy importante.