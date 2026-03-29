Iker, Guille y Campos, los tres del Barça intocables en el Europeo sub'19

España va como un tiro en la Ronda 1 del Campeonato de Europa sub'19 de 2027 (sí, suena extraño pero es así, la próxima fase se juega el próximo marzo de 2027). Dos victorias en dos partidos, la segunda de pedigrí frente a Inglaterra (3-1), y en los dos encuentros participación muy destacada de los tres futbolistas azulgranas convocados por David Tenorio: Iker Rodríguez, Guille Fernández y Alex Campos. Han disputado todos los minutos en juego hasta ahora, tanto en ese encuentro ante el combinado británico como antes contra Croacia (4-0).

Es un poco confuso este formato, puesto que la selección que está jugando este torneo es la sub'18 (todos nacidos en 2008), mientras que la sub'19 está jugando la Ronda Élite para el Europeo de este próximo verano. España es primera del Grupo A5 con seis puntos en solitario, por delante de Inglaterra (3) y Croacia, con tres, y de Bulgaria, que cierra el grupo sin estrenar todavía su casillero. Precisamente, España cerrará esta Ronda 1 frente a los búlgaros el próximo martes 31 a las 14:45 también en Croacia, donde se está disputando toda esta fase.

Guille, el motor; Iker, el guardián bajo palos

También estaba convocado del club azulgrana Pedro Villar, pero sentía unas molestias y se decidió liberarlo. Nada importante porque este sábado fue titular con el Barça Atlètic ante el Sant Andreu. Guille está siendo el motor de la 'Rojita' y ha disputado los 180' en la sala de máquinas, mientras que bajo palos Iker Rodríguez es incontestable. OIvidada ya la lesión de hombro, el de Sabadell está rayando ya a un gran nivel y es intocable bajo palos con David Tenorio.

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Completa la columna vertebral Alex Campos, asentado en el Barça Atlètic pese a ser juvenil de segundo año. Ha sido titular ya en unas cuantas ocasiones, sobre todo tras las bajas en invierno de Mbacke y Cuenca y con la lesión de Alexis Olmedo. El talento azulgrana sigue nutriendo a las inferiores de España y siendo un motor clave. Por cierto, Dro Fernández, hasta hace nada también en el Barça, es otro de los imprescindibles.