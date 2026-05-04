Iker Casillas tira de ironía con el descarte del pasillo: "Seguimos siendo mejores, hasta en esto"

El Madrid prorrogó el alirón del Barça almenos una semana más después de vencer en Cornellà (0-2) y mantener la distancia de 11 puntos a falta de 12 por disputarse, por lo que el Spotify Camp Nou podría dictar sentencia definitiva el próximo domingo. Mucho se habló durante la semana del hipotético pasillo que los blancos habrían hecho a los de Flick antes del partido, una cuestión que finalmente se quedará en incógnita, ya que Vinicius se encargó de que no sucediera.

Eso sí, la celebración es inevitable y el Barça podría cantar el alirón con el Madrid sobre el césped en caso de victoria o empate. En la capital, como es lógico, dan la Liga por perdida, pero evitarán un pasillo de un eterno tival al otro que se ha visto muy pocas veces en la historia. Mundo Deportivo recordó estos precedentes en un artículo titulado 'Tres pasillos entre Barça y Madrid, dos culés y uno merengue': en la 1987/88 y 2007/08 el Barça se alineó para hacer el pasillo al Madrid, mientras que en la 90/91 fueron los blancos quienes lo hicieron al equipo dirigido por Cruyff.

Un detalle que no ha pasado desapercibido y sobre el que Iker Casillas quiso pronunciarse con ironía, citando esa noticia en su cuenta de X: "Seguimos siendo mejores, hasta en esto (aunque sea negativo)", escribió el exportero. El de Móstoles publicó el tuit al final del Espanyol - Madrid, justo cuando se confirmaba el aplazamiento del título del Barça y la posibilidad de que hubiera pasillo.

Casillas bromeó con ese "récord" a favor de su exequipo, aunque el partido de Cornellà solo aplazó lo inevitable. Flick ganará su segunda Liga consecutiva, la cuarta del Barça en cuatro años, y solo falta saber dónde y cuándo. El Spotify Camp Nou podría vivir una gran fiesta proclamando al equipo campeón al final del Clásico, una noche que, aunque sin pasillo, sería igualmente histórica.