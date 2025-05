Iker Bravo, de La Masia a La Fábrica: "No juzgo a los que piensan que soy un mercenario o un traidor"

No es el único caso en la historia, pero sí es uno de los más recientes: futbolistas que han estado en el Barça y han acabado en el Real Madrid. En este caso, nos referimos a Íker Bravo, un jugador que comenzó en el Prebenjamín culé y acabó en el filial blanco.

"Para mí fichar por el Barcelona era lo más grande que me podía pasar. Soy un niño de Barcelona que he crecido en Barcelona y sólo había visto al Barcelona. Mi etapa en La Masía ha sido la más feliz de mi vida. Era un niño y he conocido a miles y miles de personas. Estuve en miles de sitios que por la situación de mi familia no hubiese estado", recordaba en una entrevista concedida a 'Post United'.

Bravo reconoce ser una persona "sincera" y que habla "sin tapujos" y de esta manera explica su salida del Barça: "El problema fue un periodo de transición y justamente nos tocó a los del 2005 vivirlo. Me sabe muy mal contarlo así, yo nunca pedí más dinero y nunca me he movido por ello. El dinero es importante, pero yo lo único que pedí fue jugar en el Juvenil A. Estaba haciendo una temporada muy buena en el Cadete A, con unos números increíbles. En su momento Jordi Roura me dijo que iba al Juvenil A, pero se cambió y llegó Alexanko. Lo veo lícito, pero no sabía ni quién era yo. Mi madre fue a las oficinas y él se puso con los papeles y no sabía quién era".

El de Sant Cugat firmó por el equipo juvenil del Bayer Leverkusen en 2021. "Hice muy buena pretemporada con el Bayer Leverkusen, que fichó un delantero para el primer equipo. Le pedí una salida a mi representante para volver a España. Me quisieron muchísimos equipo. Yo me iba a ir al Atlético de Madrid y vino el Real Madrid, que es un grandísimo club del que aprendí muchísimas cosas. Es un tema de negocio y hay que dejar los colores a un lado. Hablé con mi representante y con mi madre y tomamos esa decisión", aseguró en la citada entrevista.

Fichaje por el Madrid

Tras un año en Alemania, Íker Bravo firmó por el Real Madrid para reforzar su equipo juvenil, aunque también acabó jugando en el filial blanco. "En mi primera temporada en el Real Madrid Castilla no pasó absolutamente nada. Yo no tuve problemas con Raúl González Blanco, pero la gente podía pensarlo porque yo no jugaba. Raúl y yo no teníamos problemas pero tampoco feeling. Es un entrenador que busca su beneficio y llegamos a la final del playoff. No hubo esa conexión entre entrenador y jugador. Me equivoqué y aprendí un montón", dijo.

Él fue el primero en imaginarse el recibimiento que le darían los aficionados del Barça cuando se enfrentase a su exequipo. "Yo ya sabía que cuando jugásemos contra el Barcelona me insultarían, pero no que me insultasen toda la segunda parte. Es normal que te insulten en el fútbol. Me lo tomé de la mejor manera posible. Si se deja de insultar el fútbol pierde sentido. Pero hay líneas que no se pueden cruzar".

Por ello, el delantero del Udinese no juzga "para nada a los fans del Barça que piensan que soy un mercenario o un traidor, como me dice mucha gente. Yo los entiendo perfectamente, porque al final Barça y Madrid tienen una rivalidad. Pero tomé una decisión y fue una decisión futbolística".