De la ignorancia al ruido: "Ojalá se unieran tanto como para quitar un mural de Lamine"

Uno nunca debe renegar de sus orígenes. Lamine Yamal siempre tiene presente al barrio que le vio crecer, Rocafonda (Mataró). En ocasiones, hace referencia a Granollers, capital del Vallés Oriental, ciudad en la que vivió durante un tiempo hasta mudarse definitivamente a Rocafonda. Pero rara vez menciona al barrio de la Torreta, que forma parte del municipio de La Roca del Vallés, pues fue en el CF La Torreta donde empezó a dar sus primeras patadas a un balón con apenas cuatro añitos. Los ojeadores del Barça le echaron el ojo y, con siete años, se incorporó a La Masia.

Mes y medio antes del inicio de la Eurocopa 2024, cuando 'solo' era la gran promesa del fútbol mundial, volvió a sus orígenes. Se dio un baño de masas y atendió a todos y cada uno de los niños del barrio, eufóricos por fotografiarse e, incluso, pelotear con él. Una visita que dio visibilidad al modesto club y puso a la Torreta en el mapa.

Lo que nadie se hubiese esperado es que, dos años y medio más tarde, Lamine Yamal dividiría al barrio donde empezó todo. Y es que, a finales del pasado mes de octubre, la Plaça Valldoriolf - plaza pública de la Torreta - se llenó de color con la pintura del mural "Un viatge per la infància de Lamine", como parte del proyecto de responsabilidad social corporativa de 'OPPO' en colaboración con el '10' del Barça.

Lamine Yamal no se ha cansado de fotografiarse con todo el mundo en el homenaje que le ha rendido el CF La Torreta / Dani Barbeito

División en el barrio

Debió ubicarse en el campo de fútbol, pero las dimensiones de dicho mural impidieron que así fuera. "Las plazas son zonas neutrales. Son de todos los vecinos y cada uno piensa de una forma diferente. No se puede. Solo se puede si el Ayuntamiento lo autoriza, como ahora, y han pagado un año para estar ahí", explicaba a SPORT Mari Carmen Díaz, presidenta de la Associació de Veïns de la Torreta, días atrás. "No midieron las consecuencias de ponerlo en una plaza pública", añadía Encarna Cobo, vocal de la Associació de Veïns de la Torreta.

La Associació de Veïns de la Torreta propuso a l'Ajuntament de la Roca del Vallès reubicar la pintura ante la crispación de parte - no todo - del barrio. Dichas quejas se centraban, en su mayoría, en la ubicación del mural. Otras apuntaban a que Lamine apenas pasó tres años en el club del barrio y nunca mencionaba públicamente a la Torreta. Y algunas, lamentablemente, tenían un claro trasfondo racista. Cabe añadir, eso sí, que a muchos otros vecinos - sobre todo los más pequeños - no les provocaba molestia alguna.

La Plaça Valldoriolf de la Torreta, ubicación del polémico mural de Lamine Yamal / Clàudia Espinosa

Pese al "error" - así lo comunicaron a la Associació de Veïns - del Ajuntament, el movimiento lógico era esperar a que llegase mayo, fecha en la que, con la celebración de la Festa de la Creu, se iba a retirar el mural. "Si lo quitan del todo, perjudica al club", explicaban desde la Associació de Veïns. Hay un contrato de por medio y se podía sancionar con una multa económica que tendría que asumir el barrio. Pero ni teniendo en cuenta ambas consecuencias aquella parte del barrio que enloqueció ante la instalación del mural cambió de parecer.

El Ajuntament de la Roca del Vallès preparó una encuesta para recoger la opinión del vecindario. ¿El resultado? "Borrarlo de donde se encuentra actualmente y no colocarlo en ninguna otra ubicación de nuestro municipio", tal y como votó un 69,6% del barrio. "Ya nos hemos puesto en contacto con la fundación para retirar el mural lo antes posible sin perjuicio para el club de fútbol", explicó la alcaldesa de la Roca, Marta Pujol.

Importancia a lo importante

Pues bien, de entrada no habrá penalización ni para el barrio ni para un club de fútbol que recibiría materal deportivo. Hasta aquí, todo en orden. El problema es el enorme bombo que se le dio a un asunto que, siendo realistas, no suponía agravio alguno para el barrio. El pueblo debe ser soberano y tener capacidad de decisión sobre todo aquello que afecte a su día a día. Pero este no es el caso. Es cierto: el Ajuntament no debió ubicar un mural que corresponde a una campaña de la empresa 'OPPO' en una plaza pública. Sin embargo, una vez pintado, no hacía daño a nadie.

El polémico mural de Lamine Yamal ubicado en la Plaça Valldoriolf de la Torreta / Clàudia Espinosa

"Ojalá el barrio se uniera tanto para las demás necesidades como para quitar un mural de fútbol", lamenta Encarna Cobo, vocal de la Associació de Veïns de la Torreta. Importancia a lo importante, ¿no? En un barrio donde urge limpiar el torrente, donde hay calles mal asfaltadas o con poca iluminación, se dé tanta importancia a un mural que, por contrato, podría eliminarse en medio año, resulta cuanto menos llamativo. Sería ideal que la misma movilización que se volcó en esta pintura se canalizara hacia exigir mejoras reales y duraderas para el barrio.